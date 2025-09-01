Ile Maurice: Une renaissance pour la clinique Medisave

La clinique Medisave à Quatre-Bornes a subi une transformation totale depuis son association avec le groupe Némorin. Mais la philosophie appliquée par son fondateur, feu le Dr. Fez Kasenally, a été maintenue, soit offrir des soins éthiques, de qualité et cela, à un prix abordable aux malades. L'express s'y est rendu au cours de la semaine écoulée et vous fait faire le tour du propriétaire.

Medisave, clinique mise en place en 1999 par le gynécologue-obstétricien Fez Kasenally dans l'optique d'offrir des soins de qualité à un prix raisonnable au public, avait, au fil du temps, connu un certain déclin. Après le décès du Dr Kasenally en 2022, sa famille a souhaité préserver cet établissement, reflet d'un engagement de toute une vie envers les soins et l'attention portée aux patients.

De par des liens déjà existants avec le groupe Némorin et d'une vision partagée avec la famille du Dr Kasenally, Medisave est désormais placée sous l'égide du groupe Némorin, dans le cadre d'une collaboration renforcée visant à soutenir le développement futur de la clinique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après un état des lieux, une rénovation complète est apparue comme une évidence afin de rehausser le niveau et d'instaurer des standards élevés dans l'ensemble de l'établissement. Les travaux, qui ont démarré en 2024, ont duré un an et c'est désormais un tout nouvel établissement mais à taille humaine, qui est de nouveau pleinement opérationnel depuis le 2 juillet.

L'équipe de management de Medisave by Némorin avec Tasneem Bali (2e à partir de la gauche au premier rang).

Une renaissance est bien le terme qui convient pour qualifier Medisave by Némorin car hormis les murs, tout y a été refait. Les infrastructures ont été modernisées, les équipes rajeunies et renforcées et des équipements neufs installés.

Un point important pour les patients et visiteurs concernait le stationnement. La clinique a désormais accès à un terrain adjacent, aménagé en parking pour les patients et leurs proches, tandis que le parking souterrain est réservé aux médecins itinérants, afin de fluidifier la circulation et améliorer l'accessibilité.

Tons apaisants

La première impression que l'on a en passant la porte à ouverture automatique de la clinique est un sentiment d'espace, le regard rencontrant un long plancher aux tons de bois clair, avec au milieu un grand escalier le même coloris. Les couloirs latéraux s'ouvrent à intervalles réguliers sur des bureaux et des salles, les bacs de plantes décoratives installés çà et là et les tableaux apposés aux murs blancs étant du plus bel effet.

Le mariage de ces teintes est somme toute apaisant. Tasneem Bali, qui est la Deputy Managing director de la clinique, explique que les espaces, et en particulier les couloirs latéraux, ont été spécialement repensés pour faciliter le parcours de soins des patients, tout en assurant une circulation fluide pour l'équipe soignante, les médecins et les visiteurs.

Sous l'escalier se trouve un secrétariat médical, pôle permettant de coordonner la logistique des différents services tels que le laboratoire, l'imagerie et les consultations. D'un côté, les 12 salles de consultation ont complètement été remises à jour, chacune pensée pour leur confort et permettant à divers spécialistes de proposer une offre complète de soins.

Sur le même palier figure un laboratoire d'analyse flambant neuf et pleinement équipé pour pratiquer tous les tests sanguins des patients admis comme pour ceux des personnes extérieures, et géré par une équipe dynamique et qualifiée. La pharmacie pour les patients admis à la clinique se trouve aussi sur ce palier, de même que le centre d'admission.

Toujours sur le même palier, un espace est réservé pour l'imagerie qui comprend déjà un service d'échographie, et très bientôt de radiologie et un CT Scan. Une cafétéria y sera aussi bientôt aménagée, de même qu'une pharmacie de détail, qui sera accessible à l'entrée de la clinique dans un futur proche.

En cas d'urgence, l'afflux des patients a été optimisé avec un département d'urgences, situé à l'avant de la clinique et directement accessible de la route principale, avec une équipe entraînée à agir vite et évaluer la gravité des cas afin d'assurer la meilleure prise en charge des patients. Cette unité des urgences comprend cinq lits dont un pour la réanimation. En cas d'admission effective, l'équipe infirmière transportera le malade par ascenseur au premier étage où la continuité des soins s'effectuera sous une admission.

Une clinique de taille humaine

Au premier étage se trouve 29 chambres comportant un total de 33 lits. Medisave by Némorin propose quatre catégories de chambres aux malades: les communes, les conforts, les premiums et les chambres supérieures, toutes équipées de lits médicaux, d'une salle de bains et de toilettes attenantes, d'une banquette convertible pour un parent ou un accompagnateur souhaitant passer la nuit avec le malade et d'un téléviseur, la seule différence notable entre elles étant que la chambre supérieure est plus grande.

Mais le service offert est le même pour tous les patients admis dans n'importe laquelle de ces chambres. La philosophie de Medisave by Némorin étant d'offrir des soins de qualité à des prix abordables, les nuitées vont de Rs 3 500 pour une chambre commune à Rs 6 500 pour une chambre supérieure.Tasneem Bali devant l'immense escalier menant aux chambres et différents services.

Sur ce palier tombant sous la responsabilité du Head of Nursing se trouve le poste de soins infirmiers, qui centralise le suivi des patients, la coordination du personnel et la gestion du matériel pour garantir des soins fluides et sécurisés. Tasneem Bali précise qu'une équipe de médecins résidents (Resident Medical Officers) est employée à plein temps par la clinique et est encadrée par un Chief Resident Medical Officer.

L'ensemble de cette équipe médicale opère sous la supervision du Dr Yannick Tance, directeur médical, et tous les protocoles et procédures ont été revus afin de garantir la sécurité optimale des patients. Deux petits salons figurent aussi à cet étage, l'un comprenant de confortables sofas pour les visiteurs dont les parents sont admis et l'autre plus petite avec quelques fauteuils où le médecin traitant peut s'entretenir en toute confidentialité avec la famille du malade.

Consacré à la chirurgie et aux soins ambulatoires, le deuxième étage accueille trois blocs opératoires, une salle de pré- et post-chirurgie et un département CSDD pour la stérilisation des instruments. Tout a été repensé sous la supervision d'un responsable expérimenté, le Head of Perioperative & Critical Care Services, afin d'assurer sécurité et confort pour les patients et faciliter le travail des spécialistes.

L'unité de soins ambulatoires, dotée de 11 lits et d'un personnel entièrement dédié, a été pensée pour que toutes les étapes du parcours patient - de l'admission au traitement et à la facturation - se déroulent de manière centralisée, offrant ainsi un service fluide et personnalisé.

À cet étage, un espace est en cours d'aménagement pour accueillir une unité de soins intensifs (ICU) afin de pouvoir prendre en charge les patients nécessitant une surveillance continue et des soins critiques, tout en garantissant sécurité, confort et proximité avec les autres services de la clinique.

L'empathie et les sourires au coeur de l'établissement

À Medisave by Némorin, l'attention portée aux patients se traduit par un accompagnement personnalisé, axé sur l'écoute, l'empathie et le respect de leurs besoins. Comme le souligne Tasneem Bali, «le personnel est sélectionné pour ses compétences et son adhésion aux valeurs de bienveillance et de professionnalisme, et veille à ce que chaque séjour se déroule dans un cadre sûr et serein, où même les détails et les sourires comptent.»

Avec un personnel infirmier composé en grande partie de professionnels venus de l'étranger, tous hautement qualifiés et travaillant en collaboration avec des équipes locales pour assurer une communication optimale, Tasneem Bali précise que Medisave by Némorin conjugue expertise et proximité. Tout en rappelant qu'une clinique demeure aussi une entreprise, elle affirme que l'établissement maintiendra une tarification accessible, fidèle à son principe fondateur qui est Putting Patients First.

Synergie avec Chez Myriam

Avec sa Résidence de vie Chez Myriam, le groupe Némorin entend créer une vraie synergie avec Medisave by Némorin et consolider son positionnement dans le secteur de la santé et du bien-être. En plus de diversifier ses services, le groupe entend s'appuyer sur l'expérience et les infrastructures déjà présentes à Chez Myriam, notamment en matière de convalescence et d'accompagnement personnalisé, afin d'assurer une continuité de soins entre les deux entités.

Tasneem Bali, qui dirige également Chez Myriam depuis six ans, souligne «que Chez Myriam s'est bâtie sur la valeur d'un esprit de famille dans les soins. Nous voulons prolonger cet état d'esprit en développant des synergies avec Medisave, afin d'offrir à nos patients et à nos résidents non seulement des soins de qualité, mais aussi une continuité et un accompagnement humain.»

Tourné vert le futur

Le terrain situé à l'arrière de la clinique a été intégré au projet de développement futur. Il accueillera de nouvelles sections, encore non disponibles aujourd'hui, comme par exemple un CAT-Lab, une maternité ou une unité de soins intensifs néonatals, entre autres. Ces espaces seront conçus autour de technologies de pointe et dans le prolongement de la vision paperless* déjà initiée, qui se développera pleinement lors de la phase II.

Ceux qui connaissaient l'ancienne clinique ne reconnaîtront plus Medisave by Némorin. Certains des anciens patients venus prendre avantage des tests de laboratoire et des consultations gratuites offertes le 2 juillet dernier, lors de son Awareness Day, en sont restés bouche-bée. Il n'y a qu'à voir les commentaires élogieux exprimés sur la page Google de la clinique depuis sa relance pour prendre la pleine mesure du niveau de satisfaction des patients.