Ile Maurice: Gro Derek et Casimir contestent leur charge d'organisation d'importation de drogues

La bataille judiciaire de Rudolf Derek Jean Jacques, alias Gro Derek, et de Bruno Wesley Casimir prend une nouvelle tournure. La Cour suprême a suspendu leur condamnation respective, ouvrant la voie à un ultime recours au Conseil privé du Roi. Au coeur du débat : la définition et la preuve des éléments constitutifs de l'infraction «d'organisation d'importation de drogues dangereuses», surtout en l'absence de saisie physique ou de confirmation scientifique sur la nature de la substance.

Nous avons sollicité Me Zaredhin Jaunboccus, avocat de Gro Derek, qui confirme que son client fera appel de cette nouvelle charge. «La question essentielle est si la nature de la drogue doit être établie ? Quels sont les éléments de ce délit et s'il y en a, un des éléments de ce délit ne doit-il pas être prouvé ? Ce sont autant de points qui méritent clarification», souligne-t-il.

Rudolf Derek Jean Jacques, 40 ans, a été arrêté et placé en détention le 27 juillet 2012, aux côtés de son coaccusé Bruno Wesley Casimir, aujourd'hui âgé de 46 ans. Tous deux étaient poursuivis pour leur implication présumée dans l'organisation de l'importation d'héroïne sur le territoire mauricien entre octobre 2011 et juin 2012. Lors de leur procès en Cour d'assises, Casimir avait plaidé non coupable.

Le verdict avait été lourd : en décembre 2022, Gro Derek avait écopé de 32 ans de prison et d'une amende de Rs 500 000, tandis que Casimir avait été condamné à 30 ans de réclusion et à une amende de Rs 300 000. En appel, le 2 octobre 2024, une réduction de deux ans de peine leur avait été accordée, mais les amendes maintenues.

Insatisfaits, les deux condamnés ont saisi la Cour suprême pour obtenir l'autorisation de contester leur sentence devant le Conseil privé du Roi. Le lundi 25 août 2025, la Senior Puisne Judge Nirmala Devat et le juge David Chan Kan Cheong ont reconnu que leurs requêtes soulèvent des «questions juridiques substantielles et significatives». Les juges ont notamment insisté sur l'interprétation des éléments du délit d'organisation de l'importation, en l'absence de drogue saisie ou de preuves scientifiques tangibles.

Désormais, Gro Derek et Bruno Wesley Casimir disposent de 14 jours pour fournir une caution de Rs 150 000 chacun et de trois mois pour préparer leur dossier au Conseil privé. Leur avenir judiciaire dépendra donc de la plus haute juridiction, qui tranchera sur la solidité de l'infraction retenue et sur la nécessité - ou non - de prouver l'ensemble des éléments constitutifs de la charge.