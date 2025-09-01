Cote d'Ivoire: Meeting politique payant - Une première avec plus de 10 000 tickets vendus

Un bracelet sur lequel est marqué : « 10 ans d'engagement et de responsabilité, Yamoussoukro 2025 » était porté au poignet par les milliers de militants qui ont effectué le déplacement sur la place Jean-Paul II de Yamoussoukro pour prendre part à la clôture des festivités des 10 ans du Congrès panafricain pour la Justice et l'Égalité des Peuples (Cojep), le samedi 30 août 2025.

Une première dans un pays, où les militants de la plupart des partis politiques se font souvent transportés et se voit remettre une collation, un repas et un billet de banque.

Un coup d'essai, un coup de maitre peut-on l'affirmer pour le Cojep qui a enregistré pour cette première expérience l'achat de plus de 10 000 tickets. Tout en se félicitant et en félicitant ses militants, Charles Blé Goudé, initiateur de ce modèle de démonstration d'engagement, d'appartenance et d'amour pour son parti, n'a pas manqué d'affirmer que c'est une conversion de mentalité. « Nous mettons fin au clientélisme. Et je voudrais féliciter tous ce monde. C'est le premier meeting payant. Je ne donnerai pas l'occasion à un autre parti politique de faire le deuxième meeting politique payant. C'est moi-même qui vais l'organiser ailleurs », a-t-il déclaré.