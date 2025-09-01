Un journaliste congolais vivant en exil a été agressé cette semaine devant son domicile en Belgique. Claude Pero Luwara, qui avait été accusé par un ministre d'être complice du AFC/M23, avait reçu des menaces. Son avocat accuse le pouvoir d'être responsable de son agression.

En Belgique depuis un an, Claude Pero Luwara a obtenu le statut de demandeur d'asile suite à des menaces qu'il avait reçues. En mars dernier, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, l'avait accusé d'être complice du mouvement rebelle de l'AFC/M23 dans l'est de la RDC et avait promis une prime de 4 millions de dollars pour son arrestation.

Claude Pero Luwara a été roué de coup par plusieurs individus cagoulés alors qu'il sortait de son véhicule. L'un d'eux avait une arme blanche, a témoigné le journaliste.

Pour son l'avocat Hervé Diakiese, il n'y a aucun doute, l'agression est téléguidée par Kinshasa. Alexandra Brangeon, de la rédaction Afrique, l'a joint au téléphone.

Nous espérons que « cette enquête va permettre de remonter à la chaîne des commanditaires qui pour nous est extrêmement évidente : ce sont les autorités congolaises qui avaient mis sa tête à prix et nous l'avions dénoncé lors d'une conférence de presse, c'était de mettre une cible en fait sur la tête de citoyens congolais, et que c'était illégal et c'était un appel quasiment au meurtre. Et voilà le résultat !.... avant cette situation, bien que faisant l'objet des menaces verbales, Claude Pero Luwara n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque agression. Depuis qu'il a eu le statut de réfugié en Belgique et qu'il a repris son activité professionnelle, avec la virulence qui le caractérise contre le régime de Kinshasa, il y a eu cette cette mise à prix de sa tête et celle de son confrère Baelenge Irenge par le ministère de la Justice congolais et nous avions alerté que c'était très dangereux.

Tout ça est lié : vous envoyez des individus sur un territoire étranger s'attaquer à des personnes protégées en violant même les lois de ce pays, c'est carrément de la violation même de la souveraineté ! »