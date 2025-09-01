Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 Septembre 2025

revue de presse

Groupe de la BAD : Prise de fonction du nouveau président Sidi Ould Tah ce lundi

La Banque africaine de développement (BAD) inaugure une nouvelle ère ce lundi avec l’entrée en fonction officielle de Sidi Ould Tah à la présidence de l’institution panafricaine. Élu le 29 mai dernier avec 76,18 % des voix, il succède à Akinwumi Adesina et devient ainsi le premier Mauritanien à occuper ce poste stratégique pour l’avenir économique du continent.

Une cérémonie à forte portée symbolique La passation de pouvoir marque un moment historique pour la BAD, mais aussi pour la Mauritanie, qui voit l’un de ses fils accéder à la tête d’une des plus grandes institutions financières multilatérales africaines. (Source : Midi-Madagasikara )

Gabon : Kelly Ondo-Obiang libéré après sept ans de détention

Le lieutenant de la Garde républicaine Kelly Ondo-Obiang a été libéré samedi de la prison centrale de Libreville, après sept années de détention pour sa participation à la tentative de coup d’État du 7 janvier 2019. Sa libération s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance d’amnistie générale adoptée le 12 août 2025 par le gouvernement gabonais.

Cette mesure de clémence couvre l’ensemble des auteurs, complices et co-auteurs des coups d’État de janvier 2019 et d’août 2023, incluant les membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui ont renversé Ali Bongo Ondimba. L’ordonnance efface les condamnations, cesse les poursuites en cours et prévoit la libération immédiate des détenus concernés. (Source : Apanews)

Cameroun : Ouverture des débats sur le fond dans le procès sur la mort de Martinez Zogo

Au Cameroun, une nouvelle audience au tribunal militaire de Yaoundé se déroule lundi 1er septembre dans l'affaire Martinez Zogo. Cet animateur de radio, présentateur de la quotidienne Embouteillages, très écoutée dans la capitale camerounaise, avait été enlevé le 17 janvier 2023 et retrouvé mort cinq jours plus tard à Soa, dans la banlieue de Yaoundé.

Après une enquête aux multiples rebondissements et des mois de renvois et de débats sur des questions juridiques, une étape importante s'ouvre avec l'ouverture des débats sur le fond. (Source : RFI)

Afrique du Sud : Clôture du sixième Comic-Con Africa

Des dizaines de milliers de fans de bandes dessinées et de cosplayers sud-africains ont afflué samedi à Johannesburg pour célébrer la sixième édition du Comic-Con Africa, la plus grande fête du continent consacrée à la culture pop et aux jeux vidéo.

Le festival de quatre jours, qui a commencé jeudi, a célébré l'anime, le jeu, les bandes dessinées et le cosplay avec une variété de divertissements, y compris des jeux d'arcade vintage, des sports électroniques et des concours de costumes.

Les fans se sont déguisés en leurs héros et méchants de bande dessinée préférés, prenant des selfies dans des répliques de décors locaux célèbres et enfilant des tenues de personnages originales inspirées de leur propre imagination. (Source : Africanews)

Côte d'Ivoire : Meeting politique payant - Une première avec plus de 10 000 tickets vendus

Un bracelet sur lequel est marqué : « 10 ans d'engagement et de responsabilité, Yamoussoukro 2025 » était porté au poignet par les milliers de militants qui ont effectué le déplacement sur la place Jean-Paul II de Yamoussoukro pour prendre part à la clôture des festivités des 10 ans du Congrès panafricain pour la Justice et l'Égalité des Peuples (Cojep), le samedi 30 août 2025.

Une première dans un pays, où les militants de la plupart des partis politiques se font souvent transportés et se voit remettre une collation, un repas et un billet de banque. Un coup d'essai, un coup de maitre peut-on l'affirmer pour le Cojep qui a enregistré pour cette première expérience l'achat de plus de 10 000 tickets. ( Source : Fratmat )

Un doublé de Lamlaoui scelle le troisième triomphe historique du Maroc au CHAN TotalEnergies

Le Maroc a remporté un troisième titre record au Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies (CHAN) après avoir battu Madagascar, finaliste pour la première fois, sur le score de 3-2 lors d’une finale palpitante au Moi International Sports Centre de Kasarani, samedi.

Champions en 2018 et 2020, les Lions de l’Atlas ont été poussés dans leurs retranchements par une valeureuse équipe malgache, mais leur expérience et leur solidité ont fini par faire la différence.

La star marocaine Oussama Lamlaoui a une nouvelle fois été décisive, inscrivant deux buts dont une frappe spectaculaire de 40 mètres pour terminer meilleur buteur du tournoi avec six réalisations. (Source : CAF)

Bénin : Romuald Wadagni candidat à la présidentielle 2026 - Vers un remaniement du gouvernement

La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle à l’élection de 2026 pourrait conduire à un remaniement ministériel.

Wadagni candidat, une réorganisation au sommet de l’Exécutif pourrait s'en suivre. À moins de huit mois de la présidentielle de 2026 au Bénin, le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni est le candidat du camp présidentiel. Une nouvelle qui pose immédiatement la question de sa présence au gouvernement.

On se souvient encore de 2016 où la Conférence épiscopale du Bénin était montée au créneau pour exiger la démission du premier ministre béninois d’alors Lionel Zinsou, candidat dauphin de Boni Yayi à l’élection présidentielle de 28 février 2016. (Source : Banouto.bj )

Togo : Lomé et New Delhi dynamisent leur partenariat universitaire

Le Togo entend consolider sa coopération avec l’Inde dans le domaine de l’enseignement supérieur, notamment à travers un élargissement des facilités de bourses d’études.

L’objectif : permettre à davantage d’étudiants de se former dans les secteurs stratégiques du développement avant de revenir mettre leurs compétences au service du pays. Au terme d’une rencontre avec Shri Sayed Razi Haider Fahmi, nouvel ambassadeur indien, le ministre de l’Enseignement supérieur, Kanka-Malik Natchaba, a évoqué une dynamique de coopération « intégrée et renforcée ». (Source : Togonews )

Mali : AN V de la transition - Un bilan entre défis et refondation pour la souveraineté réaffirmée

Le Mali, cinq ans après le coup d’État du 18 août 2020, est à un carrefour de son histoire. Miné par une crise multidimensionnelle, le pays semblait au bord de l’effondrement, avec près de 70% du territoire qui échappait au contrôle de l’État.

Les Forces armées maliennes (FAMa) étaient entravées dans leurs opérations par la présence étrangère et les institutions républicaines vacillaient.

Dans ce contexte, la Transition s’est imposée comme une réponse à l’urgence nationale. Cinq ans plus tard, le bilan est dense, porteur de transformations profondes, et la souveraineté retrouvée ne cesse d’être consolidée. (Source : Bamada.Net )

Sénégal : La ministre des Sports fixe un double défi à Pape Thiaw

Pape Thiaw n’a pas droit à l’erreur. Nommé sélectionneur en décembre 2024, il devra qualifier le Sénégal au Mondial 2026 et remporter la CAN 2025 au Maroc. Un contrat placé sous la pression directe de la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, qui fixe un double objectif historique. Dès septembre, deux matchs couperets face au Soudan et à la RDC pourraient décider de son avenir.

Qualifier le Sénégal pour la Coupe du monde 2026 et ramener la Coupe d’Afrique des Nations 2025 du Maroc : tels sont les objectifs clairement assignés au nouveau sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye. (Source : Afrik.com)