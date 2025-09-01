Tunisie: Décès de l'ancien président de l'Étoile Sportive de Sousse, Hafedh Hmaied

31 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'ancien président de l'Étoile Sportive de Sousse (ESS), Hafedh Hmaied, est décédé ce dimanche 31 août 2025. Homme d'affaires, Hafedh Hmaied a été président de l'ESS pendant la saison 2011-2012.

Il a été élu à ce poste en août 2011, succédant à Hamed Kammoun, dans un contexte de crise interne au club. Cette élection a marqué un tournant, car c'était la première fois depuis des décennies que la présidence de l'ESS sortait du cercle restreint de la famille Driss .

Les équipes de La Presse présentent leurs sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis du défunt, priant pour que Dieu l'accueille dans sa miséricorde et inspire patience et réconfort à tous.

Paix à son âme.

