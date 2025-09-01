Tunisie: La Poste tunisienne reprend le service à l'horaire d'hiver à partir du 1er septembre

31 Août 2025
La Presse (Tunis)

La Poste tunisienne a annoncé dimanche la reprise du service selon l'horaire d'hiver, à partir de lundi 1er septembre 2025.

Du lundi au vendredi, les bureaux fonctionneront de 8h00 à 12h00 puis de 14h30 à 17h00. Trente-trois bureaux répartis dans toutes les régions du pays assureront un service continu de 8h00 à 17h00.

Les agences de courrier express et de colis postaux fonctionneront en service continu de 8h00 à 17h30 du lundi au vendredi.

Pour garantir la continuité des services à destination des citoyens et des entreprises, 67 bureaux et 25 agences de courrier express assureront également un service le samedi, de 9h00 à 12h15.

