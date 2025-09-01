Tunisie: Zaghouan - Lancement de campagnes de nettoyage dans plusieurs municipalités

31 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le gouvernorat de Zaghouan a lancé des campagnes de nettoyage dans plusieurs zones de la municipalité, portant sur le débroussaillage des herbes parasites le long de la route nationale n°133, à l'entrée de la ville depuis Tunis, ainsi que sur l'élimination des plantes épineuses dans la rue de l'Environnement et devant l'hôpital régional.

Le gouverneur de Zaghouan, Karim Baranji, s'est rendu à la municipalité de Bir M'Cherga, où il a supervisé une opération de nettoyage à l'entrée de la ville au niveau du carrefour d'Oulad Helal. Les interventions ont inclus le curage des canaux d'évacuation des eaux, le débroussaillage et l'élimination des plantes épineuses, ainsi que la maintenance du réseau d'éclairage public le long de la route nationale n°3.

Les campagnes de nettoyage ont également concerné la zone de Jebas, relevant de la municipalité de El Fahs, où le gouverneur a constaté l'avancement des travaux de curage des canaux d'évacuation des eaux, réalisés par l'entreprise mandatée par l'administration régionale de l'Équipement.

Lors de sa visite, Karim Baranji a souligné la nécessité de poursuivre ces campagnes et d'accélérer le rythme des interventions dans toutes les municipalités, afin d'améliorer l'environnement local et d'éliminer définitivement les points noirs.

