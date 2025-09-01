Afrique: ⁦CarboTrack.io⁩ - Une plateforme tunisienne pour démocratiser le Bilan Carbone

Dans un contexte où la transition bas-carbone s'impose comme un impératif stratégique, les entreprises tunisiennes et africaines doivent s'adapter aux nouvelles exigences internationales. Le Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières (CBAM) de l'Union européenne, qui entrera en vigueur en 2026, impose en effet aux exportateurs de ciment, acier, aluminium, engrais, électricité et hydrogène de déclarer les émissions carbone de leurs produits et d'assumer des coûts supplémentaires si celles-ci s'avèrent trop élevées.

C'est pour répondre à ces défis qu'a été lancée ⁦CarboTrack.io⁩, une plateforme digitale innovante qui accompagne les entreprises dans la réalisation de bilans carbone adaptés à leurs besoins et à leurs capacités. Accessible en ligne, elle propose un calculateur gratuit permettant à toute société d'estimer rapidement son empreinte carbone et de prendre conscience de ses émissions, une étape essentielle pour engager une démarche de réduction.

La plateforme offre ensuite deux niveaux d'accompagnement : CarboStart, un bilan simplifié destiné aux petites entreprises qui souhaitent initier leur première démarche climat à moindre coût, et CarboPro, une solution complète conçue pour les PME et ETI qui veulent structurer une véritable stratégie carbone afin de renforcer leur compétitivité, notamment à l'export.

⁦CarboTrack.io⁩ se présente comme un véritable partenaire stratégique. La plateforme intègre une base de données adaptée au contexte tunisien et africain couvrant l'énergie, le transport, les matériaux et les intrants locaux.

Elle fournit des rapports conformes aux standards internationaux tels que le GHG Protocol et l'ISO 14064, exploitables dans les appels d'offres et démarches de certification. Elle permet aussi aux entreprises exportatrices d'anticiper les contraintes du CBAM, de réduire leurs surcoûts potentiels grâce à une meilleure efficacité énergétique et d'améliorer la crédibilité de leurs produits sur les marchés internationaux.

"Avec ⁦CarboTrack.io⁩, nous voulons rendre la comptabilité carbone accessible, digitale et opérationnelle pour toutes les entreprises. Face aux nouvelles réglementations comme le CBAM, c'est un outil stratégique qui transforme la contrainte en opportunité d'innovation et de compétitivité.

Nous voulons donner aux entreprises tunisiennes les moyens d'agir dès aujourd'hui, pour protéger leur compétitivité et préparer un avenir durable", explique Kamel Talbi, expert en Bilan Carbone formé par l'Association Bilan Carbone (ABC) en France et cofondateur de ⁦CarboTrack.io⁩.

En démocratisant l'accès au Bilan Carbone®, ⁦CarboTrack.io⁩ ambitionne de renforcer la résilience et la compétitivité des entreprises tunisiennes et africaines dans un contexte mondial marqué par la transition énergétique.

