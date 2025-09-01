Tunisie: Incendie à l'usine de cigarettes à Grombalia - Le feu ravage des véhicules

31 Août 2025
La Presse (Tunis)

Les unités de la protection civile poursuivent, hier après-midi, les opérations d'extinction de l'incendie survenu à l'usine de fabrication de cigarettes de Nianou, dans la délégation de Grombalia (gouvernorat de Nabeul) avec la mobilisation de plusieurs agents et de quatre camions de pompiers, a indiqué à l'agence TAP le député Mohamed Ali Fenira.

Selon le parlementaire, présent sur les lieux, le feu a éclaté dans la cour extérieure de l'usine, où sont entreposés des résidus de cartons et de bois, avant de se propager et de détruire totalement une voiture et un camion de transport d'ouvriers.

Les flammes ont ensuite touché une partie des installations techniques extérieures, provoquant des dégâts matériels, avant d'être maîtrisées par les pompiers qui ont empêché leur propagation à l'intérieur de l'usine.

Aucune perte humaine n'est à déplorer. Les agents de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) sont intervenus rapidement pour couper l'alimentation électrique par mesure de sécurité.

Il est à noter que l'Agence TAP n'a pas pu obtenir de précisions supplémentaires auprès de la protection civile ni des autorités locales de Grombalia.

