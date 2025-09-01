Tunisie: Bizerte - Quatre morts et deux blessés dans un accident de la route

31 Août 2025
La Presse (Tunis)

Quatre personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées dans un grave accident de la route survenu hier à Utique-ville, à la suite d'une collision entre un poids lourd transportant du bitume et une voiture légère, selon une source régionale officielle.

Dès l'accident, le plan local d'intervention d'urgence a été activé. Les équipes de la protection civile de Bizerte ont dépêché deux ambulances et un groupe spécialisé, en coordination avec les services de la santé publique.

Deux blessés (le conducteur du camion et son accompagnateur) ont été transférés à l'hôpital d'Alia. Leur état est jugé stable.

Les services sécuritaires et judiciaires ont entrepris les procédures légales nécessaires pour déterminer les responsabilités et élucider les circonstances de l'accident.

Parallèlement, les unités de la garde nationale sont intervenues pour rétablir la circulation, tandis que deux engins de levage et un camion lourd ont été mobilisés pour dégager le poids lourd accidenté.

