Tunisie: Kébili - Hôpital régional - Modernisation du service de réanimation et d'anesthésie

Le service de réanimation et d'anesthésie de l'hôpital régional de Kébili compte un département des consultations externes, quatre blocs opératoires actuellement en cours d'exploitation, et trois autres salles opérationnelles prochainement ainsi qu'une unité d'hébergement contenant quatre lits.

Le service de réanimation et d'anesthésie de l'hôpital régional de Kébili a été transformé en service hospitalo-universitaire à la suite d'une décision conjointe émise par les ministères de la Santé et de l'Enseignement Supérieur le 27 août et publiée vendredi 28 août 2025 au Journal officiel de la République Tunisienne.

Cette décision permet de développer davantage l'activité du service de réanimation et d'anesthésie, dirigé par un médecin universitaire et 3 médecins spécialistes, et aura un impact très positif sur l'augmentation du nombre d'opérations chirurgicales à l'hôpital régional, indiqué à l'agence TAP le directeur régional de la santé, Jawher Mokni.

