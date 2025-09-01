Tunisie: Raoued - Les autorités locales intransigeantes face aux atteintes au domaine public

« Aucune tolérance ne sera accordée face à ces pratiques particulièrement répandues après la révolution », a souligné le délégué de Raoued, rappelant que les autorités locales privilégient désormais une intervention rapide dès la détection d'infractions pour empêcher toute construction illégale.

Les atteintes au domaine public se poursuivent dans la délégation de Raoued (gouvernorat d'Ariana), où un individu a procédé à l'abattage d'arbres dans la zone forestière de Nour Jaâfer et à leur enfouissement à l'aide d'un tracteur.

Selon le délégué de Raoued, Dhiaeddine Abidi, l'auteur des faits projetait probablement de morceler le terrain pour le revendre. Il a souligné la prolifération des pratiques liées aux constructions anarchiques et à l'appropriation illégale du domaine public dans la région de Raoued.

Le responsable a précisé qu'après un signalement du conseil local, les autorités locales, en coordination avec la police municipale et le district de la sûreté nationale d'Ariana-Nord, sont intervenues immédiatement en procédant à la saisie de l'engin, alors qu'une enquête a été ouverte afin de poursuivre le contrevenant en justice.

« Aucune tolérance ne sera accordée face à ces pratiques particulièrement répandues après la révolution », a-t-il affirmé, rappelant que les autorités locales privilégient désormais une intervention rapide dès la détection d'infractions pour empêcher toute construction illégale.

Le délégué a également insisté sur le besoin urgent d'exploiter les terrains domaniaux au profit de l'intérêt général, notamment pour la réalisation de projets publics tels que des écoles, des lycées et autres établissements.

Il a par ailleurs rappelé qu'un quartier résidentiel entier situé à Djebel Sidi Ammar repose sur des terrains domaniaux, occupés illégalement par des habitants. «Certains fraudeurs vont même jusqu'à s'approprier des terres publiques pour les morceler et les vendre», a-t-il déploré.