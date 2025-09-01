Mali: Paris inquiet pour son diplomate arrêté à Bamako et accusé d'espionnage

Mi-août, la junte malienne annonçait avoir déjoué une « tentative de déstabilisation des institutions de la République ». Plusieurs dizaines de militaires dont deux généraux ont été arrêtés. Parmi les personnes accusées d'avoir participé à cette « tentative », il y a un ressortissant français présenté comme l'un des instigateurs de l'opération. Paris dément et se dit préoccupé par le sort de son diplomate.

À Paris, l'inquiétude est très grande au sujet du ressortissant français arrêté depuis plus de deux semaines à Bamako. Ce dernier est entre les mains des services de renseignement du Mali, dans un endroit tenu secret. La junte locale l'accuse d'être un espion et l'un des organisateurs de « la tentative de déstabilisation » du régime. Faux, a toujours répondu la France, qui dénonce « des accusations sans fondement ». Ce français est le deuxième secrétaire de l'ambassade de France de Bamako et « sa détention est illégale et injustifiée eu égard à son statut diplomatique », poursuivent les autorités françaises. Les discussions pour sa libération sont pour le moment plutôt poussives.

Selon une source malienne proche du dossier, de nouvelles arrestations ont été opérées pour « faire avancer les investigations ». Cela porte à près d'une soixantaine de personnes arrêtées, dont deux généraux de l'armée malienne. Un interlocuteur contacté par RFI confirme qu'un diplomate français en poste à Bamako a été reçu par la partie malienne pour évoquer le sort de son compatriote.

Si le dénouement de l'affaire n'intervient pas rapidement, l'inquiétude pourrait bien gagner les rangs des autres diplomates français en poste au Mali. Des règles de prudence ont été recommandées par le consulat de France sur place.

