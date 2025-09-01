Tunisie: L'Agence nationale de la cybersécurité publie un guide simplifié sur le cryptage des données

31 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'Agence nationale de la cybersécurité (ANCS) a mis à la disposition des internautes un guide simplifié consacré au cryptage des données sur les ordinateurs personnels et les smartphones. Ce document vise à protéger les informations personnelles, sécuriser les transactions et garantir la confidentialité des communications.

Disponible sur le site officiel de l'ANCS, ce guide rappelle l'importance du cryptage, technologie qui permet de protéger les données en les convertissant en un code accessible uniquement grâce à une clé. Le processus repose sur l'utilisation d'algorithmes mathématiques pour transformer un texte clair en un message incompréhensible sans mot de passe ou clé de déchiffrement.

À titre d'exemple :

  • Texte normal : message original, tel que « Bonjour »
  • Algorithme de cryptage : formule mathématique transformant le message en une suite illisible
  • Clé : code secret, comparable à un mot de passe, nécessaire pour le déchiffrement
  • Texte crypté : message chiffré, impossible à lire sans la clé

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ANCS, qui supervise la sécurité des systèmes d'information et de communication des structures publiques et privées dans l'espace cybernétique national, est également chargée de mettre en place des mesures proactives pour prévenir les menaces, des dispositifs de protection contre les risques cybernétiques ainsi que des mécanismes de détection et de signalement instantané des incidents et attaques.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.