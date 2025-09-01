Tunisie: L'Agence nationale de la cybersécurité publie un guide simplifié sur le cryptage des données

L'Agence nationale de la cybersécurité (ANCS) a mis à la disposition des internautes un guide simplifié consacré au cryptage des données sur les ordinateurs personnels et les smartphones. Ce document vise à protéger les informations personnelles, sécuriser les transactions et garantir la confidentialité des communications.

Disponible sur le site officiel de l'ANCS, ce guide rappelle l'importance du cryptage, technologie qui permet de protéger les données en les convertissant en un code accessible uniquement grâce à une clé. Le processus repose sur l'utilisation d'algorithmes mathématiques pour transformer un texte clair en un message incompréhensible sans mot de passe ou clé de déchiffrement.

À titre d'exemple :

Texte normal : message original, tel que « Bonjour »

Algorithme de cryptage : formule mathématique transformant le message en une suite illisible

Clé : code secret, comparable à un mot de passe, nécessaire pour le déchiffrement

Texte crypté : message chiffré, impossible à lire sans la clé

L'ANCS, qui supervise la sécurité des systèmes d'information et de communication des structures publiques et privées dans l'espace cybernétique national, est également chargée de mettre en place des mesures proactives pour prévenir les menaces, des dispositifs de protection contre les risques cybernétiques ainsi que des mécanismes de détection et de signalement instantané des incidents et attaques.