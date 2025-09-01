Soudan: Le général Hemedti investi à la tête d'un gouvernement parallèle

Au Soudan, c'est un pas de plus vers une partition du pays, en guerre depuis deux ans. Ce samedi 30 août, le chef des paramilitaires, le général Mohamed Hamdane Daglo dit Hemedti a été investi à la tête d'un gouvernement parallèle à celui du conseil souverain du général al-Burhan. L'investiture s'est tenue lors d'une cérémonie dans l'état du Darfour du Sud.

C'est dans la ville de Nyala, capitale du Darfour du Sud où les paramilitaires ont établi leur quartier général que le général Hemedti a prêté serment devant un juge. Jusqu'à présent commandant des Forces de soutien rapide, en guerre contre l'armée, le général Hemedti devient désormais le président du conseil présidentielle.

Le mois dernier déjà, les paramilitaires - alliés à un groupe armé actif dans les états du Kordofan - ont annoncé la formation d'un gouvernement parallèle avec un Premier ministre, un civil et quinze membres du conseil présidentiel. Selon un observateur, cette instance est censée conférer aux paramilitaires le même poids politique que les Forces armées soudanaises en cas de retour à la table des négociations.

De son côté, le gouvernement soutenu par le chef de l'armée, le général al-Burhan, basé à Port-Soudan et reconnu par l'ONU, a tenu son premier conseil des ministres à Khartoum cette semaine. Son premier ministre Kamil Idris a annoncé son intention de revenir dans la capitale dès le mois d'octobre quand l'aéroport sera rouvert.