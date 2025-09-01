Sénégal: L'Ief de Ziguinchor signe des contrats de performances avec 13 « daara » ...

30 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Gaustin DIATTA (Correspondant)

À Ziguinchor, l'inspection de l'éducation et de la formation (Ief) vient de sceller un partenariat inédit avec 13 écoles coraniques. Objectif : allier savoir religieux et enseignement moderne pour hisser les performances scolaires des apprenants.

L'école coranique fait un pas décisif vers la modernité. L'inspection de l'éducation et de la formation (Ief) de Ziguinchor a signé, jeudi, un contrat de performance (Cdp) avec treize « daara » de la région, annonce un communiqué de l'institution scolaire. Cette convention s'inscrit dans le cadre du Projet d'amélioration des performances du système éducatif (Papse), un programme du ministère de l'Éducation nationale soutenu par ses partenaires techniques et financiers. Concrètement, ces contrats engagent l'Ief et les responsables des « daara » (borom daara) à formaliser leur collaboration pour améliorer les apprentissages.

Les responsabilités, cibles et indicateurs de performance sont clairement définis. L'initiative prévoit aussi un suivi régulier et un accompagnement rapproché des écoles bénéficiaires. Au-delà de l'appui technique, l'ambition est d'harmoniser les pratiques éducatives et de valoriser les écoles coraniques dans un esprit d'équité et d'inclusion.

Ainsi, l'inspection de l'éducation et de la formation (Ief) espère ainsi booster les résultats scolaires des élèves, renforcer la gouvernance locale et créer une synergie durable entre tous les acteurs du secteur éducatif. Avec ce partenariat, l'Ief de Ziguinchor envoie un signal fort : faire des « daara » des acteurs à part entière du système éducatif sénégalais.

