Sénégal: Une dizaine de « daara » s'engage à Tivaouane

À l'instar de Ziguinchor, l'inspection de l'éducation et de la formation (Ief) de Tivaouane a également signé avec une dizaine de « daara » des contrats de performance. L'initiative entre dans la mise en oeuvre du Projet d'amélioration des performances scolaires (Paps) du ministère de l'Éducation nationale dont l'objectif est d'accompagner notamment le processus de modernisation des « daara ». Comme l'a souligné Issa Ndior, l'inspecteur d'éducation et de formation de Tivaouane, ces structures viennent s'ajouter aux 23 daara déjà enrôlés par le Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (Paquet).

L'objectif de ces contrats de performance est d'améliorer l'accès ainsi que l'apprentissage du français dans les « daara » ciblés. Il s'agit aussi d'initier les apprenants en mathématiques et en sciences et techniques. Au final, le projet devra permettre aux « ndongo daara » (apprenants des daara) de lire en français, d'être performants en mathématiques et de se familiariser avec les sciences et techniques. Dans le contrat, les « borom daara » (responsables des daara) s'engagent également à faire le diagnostic de la situation qui prévaut dans leurs structures afin d'identifier les contraintes. Il doit aussi travailler sous la supervision de l'Ief, et veiller à la transmission des rapports.

Ils sont également appelés à respecter le quantum horaire qui est de 10 heures par semaine de même que la mise en place d'un comité de gestion du « daara » et sa fonctionnalité. Dans le domaine de la santé, de la nutrition, et de l'hygiène, les « daara » ciblés doivent veiller au déparasitage de certaines maladies, à la supplémentation, aux soins de santé primaires et à la propreté. Le « borom daara » s'engage également à assurer la bonne gestion de la cantine et à accompagner les apprenants (ndongo) à l'enrôlement à l'état civil. Il doit éviter également la maltraitance et veiller à l'inclusion sociale, a-t-on indiqué dans les contrats.