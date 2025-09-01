Sénégal: Dakar accueille la 54e réunion du Comité exécutif de l'UPCI, à partir de lundi

31 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La capitale sénégalaise va accueillir la 54e réunion du Comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI) prévue les1er et 2 septembre, a appris l'APS du service de communication de l'Assemblée nationale.

Des parlementaires et diplomates de plusieurs pays membres de l'OCI vont prendre part à cette rencontre, souligne la même source.

Elle ajoute que la question palestinienne et les perspectives de paix et de justice seront au menu des discussions.

Les participants se pencheront également sur le rôle et la participation des femmes parlementaires musulmanes dans la gouvernance et la promotion des droits, ainsi que sur le dialogue des civilisations, religieux et culturel, en vue de renforcer la compréhension mutuelle, la tolérance et la coopération entre les peuples, indique-t-on.

La tenue de cette réunion à Dakar "illustre le rayonnement du Sénégal sur la scène internationale, confirme sa place centrale dans la diplomatie parlementaire et réaffirme son engagement pour le dialogue, la coopération et la paix entre les nations", peut-on lire dans le communiqué.

