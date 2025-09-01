Sénégal: Thiès - Malick Ndiaye salue le rôle des chefs religieux dans la stabilité du pays

Thiès — Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a mis en exergue samedi la place centrale de la foi, du vivre-ensemble et du rôle des chefs religieux dans la stabilité et la paix du Sénégal

S'exprimant lors d'une visite aux khalifes de Thiénaba et de Keur Mame El Hadji, dans le département de Thiès, en prélude au Mawlid, le président de l'Assemblée s'est réjoui du fait que "malgré sa petite superficie, le Sénégal demeure une grande nation par sa foi, sa démocratie, son vivre-ensemble et sa paix".

Evoquant "les prières incessantes des guides religieux" allant dans ce sens, il a rappelé que cette particularité est confirmée à l'étranger, où le Sénégal est souvent cité en exemple lors des déplacements des autorités étatiques.

"Nous sommes venus solliciter des prières pour la stabilité du pays et la réussite de ceux qui le gouvernent", a notamment dit Malick Ndiaye après avoir été reçu par le khalife de Thiénaba, Serigne Assane Seck.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous savons ce que vos prières apportent à notre pays et nous plaçons beaucoup d'espoir en vous", a-t-il poursuivi, insistant sur l'importance de l'accompagnement spirituel pour la réussite de la politique de souveraineté engagée par les autorités.

Pour sa part, Serigne Assane Seck a salué cette démarche, affirmant que "toute action a besoin de prières".

Le khalife de Thiénaba a également invité les autorités à faire preuve de clémence envers les détenus, une fois leurs procédures judiciaires épuisées.