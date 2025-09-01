Sénégal: Dakar 2026 - Lancement officiel d'une campagne de reboisement de 100 000 arbres

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, et le coordonnateur du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, Ibrahima Wade, ont lancé samedi sur la voie de dégagement nord (VDN) de Dakar, une campagne de reboisement de 100 000 arbres d'ici 2026 dans le but de réduire l'empreinte environnementale de cet évènement sportif olympique.

"L'ambition, c'est de planter 100.000 arbres d'ici 2026, pas seulement sur la VDN mais aussi sur d'autres sites de Dakar. Nous voulons faire des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 des jeux verts, durables et résilients", a dit le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, lors du lancement de cette initiative marquée par une journée de reboisement sur la VDN .

"Les Jeux Olympiques de la Jeunesse, a-t-il rappelé, c'est un afflux de milliers de personnes dans un endroit bien déterminé et cela engendre souvent des externalités négatives pour l'environnement liées aux déplacements des personnes, aux émissions de carbone, aux déchets, à la grande consommation de produits alimentaires".

"Pour compenser toutes ces externalités, le COJOJ, a décidé de mettre la main à la pâte en contribuant au reboisement en relation avec le ministère", a expliqué Daouda Ngom.

Il a magnifié cette collaboration entre le METE et le COJOJ de Dakar 2026. "Nous magnifions cette collaboration avec le COJOJ. Ensemble, nous amplifierons les actions de reboisement à Dakar et même au-delà de la capitale, sur d'autres sites du pays", a-t-il déclaré.

Cette journée de reboisement a permis de planter 114 arbres le long de la VDN, en partenariat avec la mairie de Sicap-Mermoz, la Direction des eaux et forêts, la Sonaged et l'Ageroute.

Le coordonnateur du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 , Ibrahima Wade, a salué le soutien du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

"Si le COJOJ a pu réussir le lancement de cette journée symbolique de reboisement, c'est parce que nous avons eu un soutien extraordinaire du ministre Daouda Ngom et de ses services, mais aussi de toutes les parties prenantes", a-t-il souligné .

Selon le coordonnateur du COJOJ, ces jeux vont charrier beaucoup d'externalités négatives sur l'environnement, d'où la nécessité de s'engager derrière l'État avec le ministère de l'Environnement pour contribuer à la réduction de l'empreinte écologique de cet événement sportif mondial.

Ibrahima Wade a appelé à cette occasion à la mobilisation du mouvement sportif. "Si chaque membre plante un arbre et l'entretient, nous sommes convaincus que nous réussirons l'objectif de cette campagne", a-t-il avancé.

M. Wade a invité également chaque participant aux jeux olympiques de Dakar à planter un arbre. "Pendant les Jeux, notre ambition est que tous ceux qui viendront : spectateurs, athlètes, officiels plantent un arbre", a-t-il dit.

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 seront le premier évènement sportif olympique à se dérouler sur le sol africain.