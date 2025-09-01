Guinée: Référendum - Des journalistes dénoncent des conditions «liberticides» de couverture médiatique

En Guinée, alors que la campagne pour le référendum constitutionnel s'ouvre ce dimanche 31 août, les médias ont reçu jeudi l'ordre de ne pas donner la parole aux partis d'opposition suspendus ou dissous. « Les partis politiques et structures en conflit avec la loi, qui sont interdits de fonctionner, ne doivent pas s'exprimer », a prévenu la Haute autorité de la communication, ajoutant que leur donner la parole constituerait « une infraction ». Mais cette décision est jugée « liberticide » par l'Union des journalistes de la presse libre africaine.

Devant les patrons de presse et représentants politiques, la Haute autorité de la communication guinéenne (HAC) promet un suivi rigoureux de la couverture médiatique. Son président Boubacar Yacine Diallo insiste : la HAC jure d'imposer un temps d'antennes équitable sur les médias pour les partis reconnus. Mais, seulement ces entités qui n'ont pas de conflit avec l'État.

Pour le président de l'Union des journalistes, Yao Noël, cette interdiction n'est pas anodine. Elle coïncide directement avec l'ouverture de la campagne du référendum. « C'est une décision incompréhensible, d'autant plus que la charte de la transition elle-même permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Cette décision va empêcher le vrai débat, explique-t-il. Selon nos membres, même des techniciens ou des journalistes qui font des émissions peinent à avoir des invités qui n'osent plus se présenter dans les studios de peur d'être enlevé vers des destinations inconnues, comme notre collègue, le journaliste Habib Marouane Camara, qui a été enlevé depuis plus d'un an et dont la famille est restée sans nouvelle. Aujourd'hui, des journalistes s'enferment dans un studio pour faire des émissions de peur que des hommes débarquent à l'improviste pour les enlever. Tout cela, c'est un climat qui n'est pas favorable au débat réel et à la démocratie », termine Yao Noël.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'inquiète, elle aussi, d'un débat démocratique réduit au silence à l'approche du scrutin du 21 septembre. De son côté, l'opposition accuse le général Mamadi Doumbouya de vouloir confisquer le pouvoir à travers ce référendum et appelle à manifester à partir du 5 septembre.