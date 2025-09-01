Afrique: Après l'organisation du CHAN 2025, l'heure est au bilan pour la Confédération africaine de football

31 Août 2025
Radio France Internationale
Par Albane Thirouard

C'est le clap de fin pour le CHAN en Afrique de l'Est. La finale a eu lieu ce samedi 30 août dans le stade Kasarani à Nairobi. Le Maroc a remporté le tournoi. Tout le mois d'août, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie ont vibré au rythme du foot. Un premier test pour les trois pays qui doivent accueillir la CAN en 2027. Alors que le tournoi vient de s'achever, l'heure est au bilan. La Confédération africaine de football se félicite de l'organisation et de l'engouement malgré quelques défis.

« C'est sans aucun doute le CHAN le plus réussi de l'histoire du tournoi » : c'est en ces termes que le président de la CAF, Patrice Motsepe, a applaudi l'organisation du championnat. Des critiques ont pourtant émergé, notamment sur le manque de supporters lors de certains matchs. Si la finale à Nairobi s'est jouée dans un stade presque plein, c'était loin d'être le cas pour la demi-finale Madagascar-Soudan à Dar es Salaam. Patrice Motsepe y a répondu devant la presse à Nairobi ce samedi.

« Chaque fois qu'une équipe du pays hôte jouait, le match affichait complet. Lors de certaines rencontres, nous avons eu une fréquentation d'environ 30-40%. Cela arrive partout dans le monde. Lors d'une compétition de confédération, la forte affluence est garantie lorsque l'équipe nationale joue. Au Kenya, l'intérêt a été exceptionnel. En Tanzanie, nous avons vu des stades pleins. En Ouganda, nous avons aussi eu un immense soutien. C'est un énorme coup de pouce pour le football dans ces pays. C'est une excellente base pour la grande compétition de 2027 qui approche », a assuré Patrice Motsepe.

Une critique concernant les problèmes de sécurité a également été soulevée, notamment lors du match Kenya-Maroc à Nairobi. Des supporters kényans avaient forcé des barrières pour accéder au stade qui s'est retrouvé bondé. Patrice Motsepe a reconnu qu'il y avait « des marges de progression dans certains domaines ». Mais selon lui, des solutions aux problèmes soulevés ont vite été apportées.

