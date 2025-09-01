Afrique: Dans les rues d'Antananarivo, les Malgaches célèbrent leur parcours historique au CHAN

Madagascar s'est incliné contre le Maroc en finale du Championnat d'Afrique des Nations de football (CHAN), sur le score de 3-2, ce samedi 30 août. Les Barea ont remporté la médaille d'argent du CHAN pour la première fois de leur histoire. Après le match, dans les rues d'Antananarivo, des milliers de personnes ont fêté leur équipe jusque tard dans la nuit

La défaite avait presque des allures de victoire pour les supporters malgaches. Malgré le revers infligé en finale du CHAN par les Lions de l'Atlas (3-2), l'enthousiasme des supporters malgaches était intact après le match. Comme Toky, tous retiennent le parcours exceptionnel de leur équipe.

« Malgré la défaite, pour nous les Malagasy c'est notre victoire. C'est notre première fois en finale dans une compétition internationale, le CHAN. C'est très émouvant pour les Malagasy et ça nous réunit ensemble pour aujourd'hui. »

Une équipe qui a « un bel avenir » devant elle

À l'heure du match, Antananarivo s'est figée. Dans les petits restaurants de rue, autour des télés ou des postes de radio, les Malgaches ont vibré à l'unisson pour les Barea. Nadjiane porte les couleurs rouge-blanc-vert sur son visage. « On est très fiers de notre équipe, ils ont joué à fond jusqu'au bout bien que leur adversaire soit une équipe mondiale. Ils ont perdu avec honneur. Je pense qu'ils ont un bel avenir. »

Les scènes de liesse populaire ont duré toute la soirée, dans un gigantesque concert de klaxons et de vuvuzelas. Pour Andry, personne n'attendait Madagascar à ce niveau de la compétition. « C'est déjà un grand exploit pour les malgaches. Merci à Toldo, il a fait une petite erreur mais c'est toujours le meilleur gardien. Merci à notre coach, il est trop fort. Merci Barea, grand merci ! »

Les footballeurs malgaches étaient attendus en héros sur la Grande Île. Ils ont traversé la capitale au milieu de leurs supporters ce dimanche après-midi, de l'aéroport d'Ivato jusqu'au stade Mahamasina, où une cérémonie est prévue pour les accueillir.