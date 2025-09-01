Cote d'Ivoire: Royaume du Djuablin - 10 ans de règne de la Reine-Mère Nanan Kouacou Coco célébrés avec faste

Le Royaume du Djuablin a célébré, du 28 au 30 août 2025, le dixième anniversaire de règne de Sa Majesté Nanan Kouacou Coco, Reine-Mère d'Agnibilékrou. Une commémoration festive et solennelle marquée par la présence de la Présidente du Sénat, Kandia Camara, marraine de la cérémonie, et du Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, fils de la région.

Dans son allocution, Kandia Camara a salué la Reine-Mère comme une « source d'inspiration pour les populations du Djuablin et pour la Nation entière ». Elle a mis en avant son rôle de « gardienne vigilante » du royaume, sa sagesse et sa clairvoyance dans la préservation des valeurs ancestrales, la consolidation de la cohésion sociale et la promotion d'un leadership féminin respecté.

Elle a rappelé que, depuis la réforme constitutionnelle de 2016, la chefferie traditionnelle bénéficie d'une reconnaissance institutionnelle, preuve que l'État moderne et la tradition se complètent dans l'édification d'une Côte d'Ivoire unie et prospère.

La cérémonie a également rassemblé de nombreuses personnalités politiques et coutumières : le Roi du Djuablin, Nanan Tigori Gnamin, le Président du CESEC, Dr Aka Aouélé, l'Inspecteur général d'État, Ahoua N'Doli, ainsi que des cadres et élus de la région. Tous ont témoigné leur attachement à la Reine-Mère, dont le rôle dépasse la simple symbolique : mémoire vivante du royaume, conseillère du Roi et actrice de la cohésion sociale.

Pour sa part, Siandou Fofana a qualifié la Reine-Mère de « mémoire et trait d'union » entre générations. Il a également rendu hommage à Kandia Camara, qu'il a décrite comme un modèle de loyauté et d'engagement auprès du Président Alassane Ouattara. La Présidente du Sénat a, à cette occasion, reçu le titre honorifique de « Princesse Ahissia II » du Royaume Djuablin.

En marge des festivités, Kandia Camara a eu une audience avec le Roi Nanan Tigori Gnamin et a rencontré la coordination locale du RHDP, appelant à préserver paix et dialogue à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Cette célébration a confirmé que la Reine-Mère Nanan Kouacou Coco, intronisée en 2015, reste un pilier du patrimoine culturel Agni et un symbole d'unité et de stabilité pour l'Indénié-Djuablin.