Cote d'Ivoire: Adiaké - Le RHDP honore ses pionniers et lance l'offensive électorale

31 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Adiaké, le 30 août 2025. La place Alassane Ouattara d'Adiaké a vibré samedi dernier au rythme d'un grand rassemblement politique. Des milliers de militants du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) se sont retrouvés pour un meeting de remobilisation dans la région du Sud-Comoé, couplé à la célébration des pionniers du parti.

Une démonstration de force en faveur du candidat Ouattara

Sous une ambiance festive, cadres, élus et militants ont affiché leur unité autour du président Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre prochain. « Le 25 octobre, nous irons massivement aux urnes pour plébisciter notre candidat, le candidat du peuple et de la paix, le Président Alassane Ouattara », a lancé Hien Sié Yacouba, député-maire d'Adiaké et secrétaire exécutif adjoint du parti.

Dans son intervention, il a salué « le sens du sacrifice » et « la vision » du chef de l'État, présenté comme le garant de la stabilité et de la continuité des grands chantiers en Côte d'Ivoire. Rappelant les nombreuses réalisations dans la région - routes, ponts, écoles, centres de santé -, l'élu a insisté : « Adiaké progresse, comme la Côte d'Ivoire progresse, grâce à un homme exceptionnel, le Président Ouattara ».

Plus de 5 000 militants enrôlés

Le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Ibrahima Bacongo, également ministre-gouverneur du district d'Abidjan, a souligné le double objectif de la rencontre : « célébrer les pionniers et remobiliser les troupes ». Selon lui, « les pionniers sont ceux qui ont semé les premières graines, mené les combats et fait d'innombrables sacrifices. Célébrer leur mémoire, c'est aussi encourager les jeunes et les femmes à s'engager davantage ».

Au total, 46 pionniers du RHDP dans le département d'Adiaké ont reçu des diplômes de reconnaissance pour leur contribution historique à la vie du parti.

Le meeting a également marqué une étape dans la structuration du RHDP local, avec la distribution de cartes de militants à plus de 5 000 adhérents. « L'identification est un acte politique majeur qui renforce notre cohésion », a insisté Cissé Bacongo, appelant à une mobilisation sans faille pour transformer le scrutin du 25 octobre en « élection de la confirmation ».

En clôture, le mot d'ordre a résonné comme un serment collectif : « Alassane Ouattara hier, Alassane Ouattara aujourd'hui, Alassane Ouattara demain ! »

