En tant que programme de compensation de la biodiversité mis en oeuvre dans la commune de Tomboronkoto, «Tombo conservation » a initié des vacances de la biodiversité, du 21 au 31 août. au profit des élèves des écoles élémentaires de sa zone d'intervention. Objectif : contribuer à la conscientisation des élèves à la préservation et la conservation de la biodiversité.

Le programme « Tombo conservation » a mené pendant dix jours, dans la commune de Tomboronkoto, des activités de sensibilisation écologique ciblant les enfants dans les écoles élémentaires de sa zone d'intervention. Des activités ayant permis de sensibiliser, former et éduquer les élèves des trois zones d'intervention du programme par rapport aux actions de préservation et de conservation de la biodiversité. De façon plus spécifique, le programme a déroulé à l'endroit des élèves, des formations sur des thématiques liées à la conservation de la biodiversité, des reboisement, des ateliers de confection de bacs écologiques dans les écoles, ainsi que des sorties pédagogiques dans les zones de conservation.

« C'est la première édition. Nous avons élaboré un programme d'accompagnement pour engager toutes les communautés qui sont autour des zones de conservation pour également asseoir plus de durabilité dans la mise en oeuvre du programme. C'est ce qui explique un peu cette initiative de développer ce programme de vacances de la biodiversité pour également engager les jeunes, les élèves et les générations futures. Donc pour leur donner plus de compétences pour comprendre les enjeux liés à la gestion de la biodiversité mais surtout les défis que nous rencontrons dans la gestion de la biodiversité et quelles sont les stratégies que nous sommes en train de développer avec la commune pour vraiment préserver cette biodiversité au niveau de la commune de Tomboronkoto » a confié Mamadou Diouf, directeur du programme de compensation de la biodiversité et des moyens de subsistances/volet communautaire (Pmc, Pettowal mining company). Il a indiqué ainsi que la commune de Tomboronkoto a une chance extraordinaire d'abriter des espèces emblématiques que sont les chimpanzés et les hippopotames, avant d'appuyer qu'il faut vraiment faire tout pour les préserver pour les générations futures.

Mamadou Diouf a poursuivi que l'approche est communautaire, inclusive, révélant en outre que dans le cadre du programme « Tombo conservation », de bons résultats ont été obtenus dans le cadre du programme apiculture communautaire, notamment avec la collecte de plus de 400 litres de miel au niveau des champs ruchers mis en place autour des zones périphériques, des zones de conservation.

« Le programme « Tombo conservation » c'est notre programme, c'est le programme de la population. Je me félicite beaucoup de cette initiative parce que notre objectif c'est l'appropriation du projet. Le terroir nous appartient, la gestion de ce terroir nous incombe et aujourd'hui l'avenir de ce pays, ce sont les enfants. S'ils connaissent aujourd'hui les effets néfastes sur la biodiversité, c'est un atout » à complété l'adjoint au maire de Tomboronkoto, Mamadou Dramé, le premier adjoint au maire de la commune de Tomboronkoto.