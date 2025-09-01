Afrique: CHAN 2025 - Le retour triomphal de l'équipe malgache au pays

À Madagascar, des dizaines de milliers de supporters se sont rassemblés au bord des routes d'Antananarivo ce dimanche 31 août pour fêter le retour des footballeurs malgaches sur la Grande Ile. Après un mois de compétition au Championnat d'Afrique des nations de football, les Barea reviennent pour la première fois avec une médaille d'argent autour du cou. En début de soirée, ils ont rejoint le stade Mahamasina pour une ultime célébration.

Juchés à l'arrière d'un grand camion-benne, les Barea sont accueillis en héros à Antananarivo. Dans leur sillage, une marée de scooters les accompagne jusqu'au stade de Mahamasina, où environ 30 000 supporters les attendent. La performance réalisée pendant ce CHAN ravive le patriotisme des Malgaches.

« En voyant ce qu'ils ont fait, ça me donne de la motivation, de l'énergie, pour suivre leurs pas, pour donner le max pour notre pays, pour Madagascar. Ça augmente l'ambition après avoir vu ce qu'ils ont fait les Barea », jubile Tenzen, 19 ans.

Médailles d'argent autour du cou, les Barea sont ovationnés. Avec un engouement tout particulier pour le gardien Toldo et le sélectionneur Romuald Rakotondrabe. Tsiky voit dans cette équipe une source d'inspiration.

« Cela amène la joie, l'union et ça montre aux jeunes que tout est possible et que nos rêves peuvent devenir réalité si on travaille dur pour y arriver », se réjouit-il.

Les footballeurs malgaches n'avaient pas connu retour aussi triomphal depuis leur élimination en quart de finale de la CAN 2019.

Landry, 20 ans, a vibré pour Madagascar tout au long de la compétition. « À chaque victoire des Barea, je suis sorti de la maison pour rejoindre la foule en liesse. Ce qui nous a permis d'aller en finale, c'est cet élan de solidarité tant au niveau des joueurs que des supporters. Je pense que ce beau parcours peut donner de l'espoir aux Malgaches ! »

Prenant la parole à la fin de la cérémonie, le président Andry Rajoelina a annoncé un cadeau pour les 29 joueurs et leur coach : chacun recevra une villa, a-t-il promis.

