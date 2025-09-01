Cote d'Ivoire: Afflux de réfugiés en provenance du Ghana voisin, chassés par un conflit foncier

Plusieurs milliers de Ghanéens ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire ces derniers jours : ils seraient environ 10 000, des femmes, des enfants, des personnes âgées, accueillis dans une demi-douzaine de villages, selon le président du conseil de la région du Bounkani. Ce déplacement massif de populations est la conséquence d'un conflit foncier entre communautés.

Outre ces nouveaux arrivants en provenance du Ghana, le Bounkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, accueille déjà plus de 30 000 demandeurs d'asile burkinabè selon le HCR.

Face à ce nouvel afflux de population, le président du conseil régional, Philippe Hien, redoute une pression supplémentaire sur les habitants eux-mêmes déjà très pauvres.

« C'est une situation qui nous est pénible, explique-t-il au micro de notre correspondant, Benoît Almeras. Aujourd'hui, se retrouver avec un peu plus de 10 000 réfugiés qui viennent de notre frontière est, ça devient intenable ! Donc ces gens vont se retrouver dans les populations. Ça va nous mettre davantage de pression sur les moyens de subsistance de nos populations.

Quand on ajoute à ça les dérèglements climatiques qui font que cette année, les récoltes risquent d'être désastreuses -- on a connu très peu de pluie, les semis sont pour la plupart perdus -, les greniers ne seront pas très pleins. Et ça nous laisse présager des moments assez difficiles pour nos populations.

Et pour dire vrai, on a peur. On a peur que cette situation délétère engendre des violences.

Donc nous, en tant que conseil régional, nous avons apporté cinq tonnes de riz en deux jours. Nous essayons de colmater les brèches, le temps qu'une (solution) plus durable soit trouvée pour améliorer les conditions de vie (de ces réfugiés), et pour les populations qui (les) accueillent également. »