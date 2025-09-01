Mali: La localité de Farabougou sous contrôle des jihadistes depuis bientôt deux semaines

Depuis quasiment deux semaines, l'armée malienne a abandonné ses positions dans la localité de Farabougou, située dans la région de Ségou, après une attaque jihadiste. Après avoir fait des victimes et des otages dans les rangs de l'armée, les combattants du Groupe de soutien à l'islam et aux musulamns, lié à al-Qaïda, ont mis la localité sous tutelle et imposent leurs lois.

On n'entend plus de crépitements d'armes à Farabougou. Les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, ont mis sous tutelle la localité et imposent leurs lois. Des habitants qui avaient fui ce gros village sont revenus et vaquent à leurs occupations en respectant scrupuleusement les consignes des jihadistes comme celle de ne pas informer l'armée régulière de ce qui s'y passe, par exemple.

Autre obligation : les autochtones doivent partager la même vision de l'islam que les groupes jihadistes. À Farabougou, les chasseurs traditionnels communément appelés « dozos » semblent se soumettre aussi localement à l'autorité des jihadistes. Ils sont en tout cas moins visibles sur le terrain qu'avant les dernières attaques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Reste de nombreuses interrogations sur le non-retour de l'armée régulière à Farabougou. S'agit-il d'une stratégie pour mieux surprendre l'ennemi ? Les moyens de reconquêtes de cette importante position militaire font-ils défaut ? Depuis les attaques jihadistes à Farabougou, il n'y a eu qu'un seul communiqué officiel pour dire que des combats étaient en cours.