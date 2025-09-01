Cameroun: Ouverture des débats sur le fond dans le procès sur la mort de Martinez Zogo

Au Cameroun, une nouvelle audience au tribunal militaire de Yaoundé se déroule lundi 1er septembre dans l'affaire Martinez Zogo. Cet animateur de radio, présentateur de la quotidienne Embouteillages, très écoutée dans la capitale camerounaise, avait été enlevé le 17 janvier 2023 et retrouvé mort cinq jours plus tard à Soa, dans la banlieue de Yaoundé. Après une enquête aux multiples rebondissements et des mois de renvois et de débats sur des questions juridiques, une étape importante s'ouvre avec l'ouverture des débats sur le fond.

Finies les batailles procédurales : pour Maître Calvin Job, avocat des proches de la victime, « Nous allons pouvoir enfin poser les vraies questions (...) qui a assassiné Martinez Zogo, qui a commandité cet assassinat et pourquoi ? », avec toujours ce regret : « Nous n'avons toujours pas les copies du dossier d'instruction ».

Maître Jacques Mbuny, avocat du colonel Justin Danwe, accusé de complicité d'enlèvement et de torture, regrette lui aussi d'être contraint de se rendre au greffe pour consulter les nombreuses pièces du dossier, mais se dit soulagé qu'enfin « on entre dans le vif du sujet ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Maître Claude Assira, qui défend les intérêts de la Direction générale de la recherche extérieure, un service de renseignement dont plusieurs membres figurent parmi les accusés, « nous tous devons être solidaires et chercher la vérité (...) pour que l'opinion puisse (...) faire la part des choses entre ceux qui ont eu un comportement criminel et ceux qu'on veut entraîner dans la boue par confusion. »

L'ancien bâtonnier du Cameroun et avocat de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, Me Charles Tchoungang, se dit « serein » et assure que son client voit dans l'ouverture des débats « le début de sa libération. »

En principe, à partir de ce lundi, les premiers témoins vont être entendus. Le corps du défunt, lui, est toujours sous scellés à la morgue.