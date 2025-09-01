Mali: Ligue 1 - Le malien Hamari Traoré se relance et signe au Paris FC

Le Paris FC, club promu en Ligue 1, s'est attaché les services du défenseur malien de la Real Sociedad Hamari Traoré, pour deux années plus une en option. Le joueur de 33 ans, qui a très peu joué la saison dernière, a l'occasion de se relancer et de viser la CAN 2025 avec les Aigles.

Après les arrivées remarquées du défenseur du FC Porto Otavio et du Nigérian Moses Simon, le club appartenant à la famille Arnault continue son mercato ambitieux en recrutant l'ancien capitaine du Stade Rennais, Hamari Traoré. L'international malien est de retour là où tout a commencé pour lui en Europe en 2012. À l'époque, il quitte le Mali et l'académie Jean-Marc Guillou de Bamako pour venir évoluer au Paris FC, alors en troisième division. Après seulement 15 matchs, il est transféré dans le club belge de Lierse avant de connaître la Ligue 1 avec Reims.

Aujourd'hui, remis d'une rupture des ligaments croisés survenue en août 2024, le natif de Bamako n'a participé qu'à une dizaine de matchs officiels depuis un an. Hamari Traoré, 33 ans et 59 sélections avec le Mali, vient renforcer le secteur défensif du club francilien qui était en quête depuis de longues semaines d'un latéral droit. Après deux saisons passées aux Pays Basque, le défenseur revient dans un championnat qu'il connaît par coeur. Plus de 220 matchs en Ligue 1 avec notamment un passage au Stade de Reims, mais surtout à Rennes où il a joué six saisons. En Bretagne, il était devenu capitaine et s'était imposé comme une référence à son poste dans le championnat de France.

Ce sera l'occasion pour Hamari Traoré de se relancer, à six mois de la Coupe d'Afrique des nations. Pour rappel, il est suspendu depuis juin 2024 à titre conservatoire par la Fédération malienne après avoir critiqué son fonctionnement.

