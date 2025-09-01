Gabon: Le couple présidentiel assiste à une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Joseph de Tchibanga

Tchibanga,le 31 août 2025-En marge des célébrations de la Journée nationale de la Libération, instaurée le 30 août de chaque année, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de son épouse, la Première Dame Zita Oligui Nguema, a pris part à une messe solennelle en la paroisse Saint-Joseph de Tchibanga.

Entouré des membres du Gouvernement et de son cabinet, le Chef de l'État a partagé un moment de recueillement et de prière avec la communauté chrétienne de la province de la Nyanga.

Cette célébration eucharistique fut l'occasion de rendre grâce au Tout-Puissant pour le bon déroulement des festivités marquant le deuxième anniversaire du Coup de Libération, mais aussi de le remercier pour la force et la sagesse accordées dans la conduite des affaires de la Nation.

En outre, après l'office religieux, le Chef de l'État a visité le chantier de la future cité administrative de Tchibanga.

Durant l'inspection, le Président de la République s'est imprégné de l'état d'avancement des travaux de construction des 30 villas prévues.