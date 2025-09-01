Congo-Kinshasa: Une cinquantaine de civils protégés par les casques bleus à Tchabi

30 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les casques bleus indonésiens sont déployés depuis quelques jours à Tchabi, localité située à une centaine de kilomètres de Bunia (Ituri), pour assurer la protection d'une cinquantaine de civils menacés par d'éventuelles attaques des rebelles ADF.

La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) a également intensifié ses opérations dans d'autres localités du territoire d'Irumu, notamment à Komanda, en collaboration avec les Forces armées de la RDC (FARDC).

À la suite des rumeurs d'attaques dans la région de Tchabi, le major Ahmed Bouhia, chargé de l'information publique au sein de la force de la MONUSCO, a confirmé le déploiement des casques bleus indonésiens. Il a précisé que parmi les personnes sécurisées figurent 47 enfants et 3 femmes, protégés grâce à des patrouilles renforcées menées de jour comme de nuit.

Cette présence contribue à rassurer les habitants et à prévenir toute menace potentielle.

Par ailleurs, à Komanda, la MONUSCO a renforcé sa présence sur le terrain et intensifié ses opérations conjointes avec les FARDC pour garantir la sécurité des communautés locales.

