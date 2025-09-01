Afrique: CHAN 2024 - Les Lions d'Atlas succèdent aux Lions de la Teranga

Le Maroc a remporté la 8e édition du Championnat national d'Afrique (CHAN), samedi 30 aout, après sa victoire de trois buts à deux contre Madagascar, dans une finale âprement disputée.

Les Bareas malgaches ont été les premiers à ouvrir le score à la 9e minute de jeu grâce au joueur Matansoa. Il a fallu attendre la 27e minute pour voir Merhy remettre les deux pays à égalité.

Lamlaoui permet aux Lions d'Atlas de prendre l'avantage au marquoir à la 44e minute de jeu. C'est sur cette petite avance du Royaume Chérifien que les 22 acteurs ont été renvoyés aux vestiaires.

Au retour de la pause, les Barea ont poussé jusqu'à obtenir l'égalisation à à la 68e minute par le truchement du joueur Rakotondraibes. Une réalisation qui a remis le compter à zéro.

Et Lamlaoui va signer son doublé en marquant le winning goal pour le Maroc à la 80e minute de jeu.

Un but qui jeta le froid dans les gradins des Malgaches qui espéraient soulever pour la première fois ce trophée continental.

Avec ce succès, les Marocains ont ainsi succédé aux Sénégalais et remporté leur troisième trophée du CHAN. Ils dépassent les Congolais qui en comptent deux.

Les léopards de la RDC ont été sortis de cette compétition aux quarts de finale, après avoir été battue par le même Maroc sur le score d'un but à trois le 17 août dernier à Nairobi.