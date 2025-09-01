Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire 2025-2026 - L'administrateur de Lubero appelle à la réhabilitation des écoles

A la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, prévue le 1er septembre en RDC, l'administrateur du territoire de Lubero (Nord-Kivu) appelle à la construction de nouvelles salles de classe et à la réhabilitation de certains bâtiments scolaires en mauvais état, souvent utilisés comme dortoirs par les déplacés.

Plusieurs écoles situées notamment à Musyenene et à Lubero-Centre, chef-lieu du territoire, ne disposent pas d'infrastructures suffisantes pour accueillir les nombreux élèves déplacés notamment ceux ayant fui les zones sous occupation de l'AFC/M23.

« Nous sommes dans une zone de guerre, et presque à la ligne de front. Toutes ces guerres ont provoqué un afflux de déplacés au niveau de Lubero-Centre, Musyenene et ses environs. Il y a vraiment une pléthore d'élèves, entre autres ceux venant des zones sous occupation de l'AFC/M23", explique l'administrateur du territoire de Lubero, colonel Alain Kiwewa.

Selon lui, il y a des problèmes de bancs, de manuels scolaires et d'espace dans les salles de classe, qui se posent dans certaines écoles.

Il plaide pour l'élargissement de certains bâtiments ou la construction d'autres.

"Pendant cette période, il y a eu beaucoup de mouvements de personnes. Les salles de classe ont été transformées en dortoirs. Il y a vraiment nécessité que certains bâtiments soient réhabilités », poursuit l'administrateur.