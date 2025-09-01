Congo-Kinshasa: Au moins 16 personnes prises en otage lors d'une embuscade des miliciens CODECO sur la RN 27 à Djugu

31 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins seize personnes ont été prises en otage Le samedi 31 août 2025, lors d'une embuscade tendue par des miliciens de la CODECO au village de Pitso, sur la route nationale 27 dans le territoire de Djugu, en province de l'Ituri. Le véhicule transportait des passagers revenant du marché de Bule à destination de Bunia, chef-lieu de la province.

Des sources locales rapportent que vers seize heures locales, le véhicule chargé de passagers et de marchandises notamment des sacs de maïs, de haricots et pommes de terre, est tombé dans ce guet-apens.

Des sources sécuritaires rapportent que les passagers ont subi des actes de torture et des menaces de mort avant d'être sommés de descendre.

Les assaillants ont tiré plusieurs coups de feu en l'air pour semer la panique, puis ont pillé les biens à bord avant de prendre les voyageurs et les conduire vers une destination inconnue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alerté, le chef du groupement de Pitso est intervenu et a obtenu la libération de trois enfants âgés entre 4 et 12 ans.

Les négociations se poursuivent pour libérer les autres otages, selon Justin Gudza, chef du secteur de Djatsi.

Cette attaque est la première enregistrée sur la RN 27 après plus d'une semaine d'accalmie dans la région. Elle s'inscrit dans une recrudescence des violences menées par la CODECO en Ituri, qui perturbe gravement la circulation et la vie des populations locales.

Les autorités militaires ont promis des actions décisives pour neutraliser les groupes armés, mais la situation sécuritaire reste précaire et impacte durement les activités socio-économiques dans le territoire de Djugu.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.