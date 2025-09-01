Congo-Kinshasa: Au moins 16 personnes prises en otage lors d'une embuscade des miliciens CODECO sur la RN 27 à Djugu

Au moins seize personnes ont été prises en otage Le samedi 31 août 2025, lors d'une embuscade tendue par des miliciens de la CODECO au village de Pitso, sur la route nationale 27 dans le territoire de Djugu, en province de l'Ituri. Le véhicule transportait des passagers revenant du marché de Bule à destination de Bunia, chef-lieu de la province.

Des sources locales rapportent que vers seize heures locales, le véhicule chargé de passagers et de marchandises notamment des sacs de maïs, de haricots et pommes de terre, est tombé dans ce guet-apens.

Des sources sécuritaires rapportent que les passagers ont subi des actes de torture et des menaces de mort avant d'être sommés de descendre.

Les assaillants ont tiré plusieurs coups de feu en l'air pour semer la panique, puis ont pillé les biens à bord avant de prendre les voyageurs et les conduire vers une destination inconnue.

Alerté, le chef du groupement de Pitso est intervenu et a obtenu la libération de trois enfants âgés entre 4 et 12 ans.

Les négociations se poursuivent pour libérer les autres otages, selon Justin Gudza, chef du secteur de Djatsi.

Cette attaque est la première enregistrée sur la RN 27 après plus d'une semaine d'accalmie dans la région. Elle s'inscrit dans une recrudescence des violences menées par la CODECO en Ituri, qui perturbe gravement la circulation et la vie des populations locales.

Les autorités militaires ont promis des actions décisives pour neutraliser les groupes armés, mais la situation sécuritaire reste précaire et impacte durement les activités socio-économiques dans le territoire de Djugu.