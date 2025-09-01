Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi veut un dialogue national « sans les Congolais inféodés aux pays étrangers »

31 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le chef de l'Etat de la République démocratique du Congo s'est dit favorable à l"organisation d'un dialogue national sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, mais « sans les Congolais inféodés aux pays étrangers ». Félix Tshisekedi a fait cette annonce lors du 2ème Congrès de l'Union sacrée de la nation, samedi 30 aout à Kinshasa.

« Je suis favorable au dialogue, mais pas avec des Congolais soumis aux influences de puissances étrangères, des Congolais inféodés aux pays étrangers. Il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative », a déclaré Félix Tshisekedi, cité dans le communiqué publié sur le compte X de l'Union sacrée de la Nation (USN), la plateforme politique présidentielle.

« Le dialogue ne se fera qu'à mon initiative. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre les armes, retarder le développement de notre pays », a-t-il renchéri.

Il a évoqué les processus de paix de Doha et de Washington, qui sont impulsé par des pays amis soucieux de voir la RDC vivre en paix:

« Ce sont des dynamiques négatives, étrangères, nous définitivement en paix. Quand nous resterons entre congolais, nous allons pouvoir définir nous-mêmes le mode de vie et de marche de notre République ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.