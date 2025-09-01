Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi veut un dialogue national « sans les Congolais inféodés aux pays étrangers »

Le chef de l'Etat de la République démocratique du Congo s'est dit favorable à l"organisation d'un dialogue national sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, mais « sans les Congolais inféodés aux pays étrangers ». Félix Tshisekedi a fait cette annonce lors du 2ème Congrès de l'Union sacrée de la nation, samedi 30 aout à Kinshasa.

« Je suis favorable au dialogue, mais pas avec des Congolais soumis aux influences de puissances étrangères, des Congolais inféodés aux pays étrangers. Il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative », a déclaré Félix Tshisekedi, cité dans le communiqué publié sur le compte X de l'Union sacrée de la Nation (USN), la plateforme politique présidentielle.

« Le dialogue ne se fera qu'à mon initiative. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre les armes, retarder le développement de notre pays », a-t-il renchéri.

Il a évoqué les processus de paix de Doha et de Washington, qui sont impulsé par des pays amis soucieux de voir la RDC vivre en paix:

« Ce sont des dynamiques négatives, étrangères, nous définitivement en paix. Quand nous resterons entre congolais, nous allons pouvoir définir nous-mêmes le mode de vie et de marche de notre République ».