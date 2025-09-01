Gabon: Discours de Liberation du Président de la République - Ce que les jeunes devraient comprendre

document

Le Gabon a célébré le deuxième anniversaire du Coup de libération survenu le 30 août 2023. La deuxième édition a été fêtée à Tchibanga, capitale provinciale de la Nyanga. Le président de la République a livré un message à cet effet. La jeunesse est invitée à s'en saisir.

1. Commémoration d'un moment historique.

Le 30 août 2023, le Gabon a vécu un événement majeur, qualifié de « souffle de liberté », qui a marqué la fin d'une oppression et l'affirmation de la dignité nationale. Les jeunes doivent saisir que la liberté politique n'est qu'un premier pas vers l'indépendance réelle et durable du pays.

2. Valeurs à retenir : patriotisme, unité, dignité.

L'action des forces de défense et de sécurité, menée sans violence, illustre la force du courage, de la discipline et de l'amour pour la patrie. Les jeunes doivent s'inspirer de ces valeurs pour construire leur génération et refuser toute forme de servitude moderne.

3. Souveraineté économique et transformation locale.

La liberté politique doit s'accompagner de souveraineté économique. Les jeunes doivent comprendre l'importance de transformer localement les ressources naturelles (bois, pétrole, minerais, cacao, marbre, potasse) pour créer de la valeur ajoutée et des emplois. Cela signifie passer d'une économie d'exportation de matières premières à une économie de production et de transformation.

4. Unité nationale et responsabilité citoyenne.

Le Président a insisté sur l'unité nationale comme levier stratégique pour le développement du Gabon. Les jeunes doivent se mobiliser, éviter les divisions, et participer activement à la construction d'un Gabon prospère et souverain.

5. Opportunités pour la jeunesse.

Dans la nouvelle dynamique, les jeunes sont appelés à s'engager dans tous les secteurs : défense, sécurité, économie, industrie, agriculture et services. Le message est clair : les portes sont ouvertes aux initiatives, à l'innovation et au patriotisme responsable.

6. Héritage et inspiration historique.

Le discours évoque des figures historiques comme Nyonda Makita, symbole de résistance et d'amour pour son peuple. Les jeunes doivent s'inspirer de ces héros pour défendre leur dignité, leur culture et la souveraineté de la nation.

7. En résumé pour les jeunes :

·La liberté est une responsabilité.

· L'unité et le patriotisme sont essentiels pour progresser.

· L'indépendance économique et la transformation locale sont des priorités pour leur avenir.

Chaque jeune a un rôle à jouer dans la construction d'un Gabon souverain et prospère.