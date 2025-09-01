Gabon: Inauguration de plusieurs infrastructures dans la Nyanga

30 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par MDN

Dans le cadre des festivités marquant le 2e anniversaire du Coup de Libération, célébré chaque 30 août, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce 29 août 2025 à l'inauguration de plusieurs infrastructures :

La caserne des sapeurs-pompiers de Tchibanga et la visite des stands Journées Portes Ouvertes de La Défense .

Ces réalisations traduisent l'engagement du Chef de l'État à doter chaque localité du pays d'équipements modernes et à faire de la ville de Tchibanga une actrice à part entière du développement national.

