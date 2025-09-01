Gabon: Les femmes et les jeunes édifiés sur leurs droits politiques et citoyens par Gwenaëlle Simbi, épouse Marat-Abyla

Elle met son expertise en matière de processus électoral au service des femmes et des jeunes de Libreville, précisément ceux de la commune d'Akanda. C'est sous la direction de Gwenaëlle Simbi épse Marat-Abyla, que l'ONG Malachie a initié cette rencontre du donner et du recevoir, les 26 au 27 août dernier. Il était question pour l'experte d'édifier l'assistance sur le projet d'appui à la participation politique des femmes et jeunes aux élections législatives et locales du 27 septembre 2025 au Gabon.

Cette rencontre d'Agonjdé-Entraco, dans la commune d'Akanda, fait suite au rendez-vous de Port-Gentil. Cette presque "master class" organisée par l'ONG Malachie, menée de main de maître par l'experte Gwenaëlle Simbi épse Marat-Abyla, a édifié l"assistance sur "le projet d'appui à la participation politique des femmes et des jeunes aux élections législatives et locales du 27 septembre 2025 au Gabon".

Gwenaëlle Simbi épouse Marat-Abyla explique que l'objectif général est de mentorer et de renforcer les capacités des femmes et des jeunes dans le processus électoral, en vue d'augmenter leur représentativité dans la sphère politique et les sphères décisionnelles. " La transition au Gabon a apporté des avancées significatives et favorables à la représentativité et à l'inclusion du genre. Cela est tributaire de la combinaison des réformes du cadre juridique et législatif, et de la volonté politique des plus hautes autorités de la République", affirme-t-elle.

Tout en poursuivant ses propos, elle souligne que ces échanges visent aussi à sensibiliser et à renforcer les capacités des femmes et des jeunes sur leur participation durant le processus électoral et dans leur engagement politique à comprendre et à maitriser le processus électoral ; à former les participants sur l'elevator pitch (argumentaire éclair) et le personal branding (marketing de soi-même) ; et enfin, remise des certificats de formation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La participation effective, quantitative et qualitative des femmes dans les sphères de décision n'est qu'une implémentation des engagements internationaux et du cadre légal de la République gabonaise, qui sont les socles garantissant l'égalité entre les hommes et les femmes, la justice et la cohésion sociale.

Il faut rappeler à toutes fins utiles que l'ONG Malachie a initié le projet « Projet d'appui à la participation politique des femmes et des jeunes aux élections législatives et locales du 27 septembre 2025 au Gabon » pour promouvoir la participation et l'engagement des femmes et des jeunes en politique.