Gabon: Le numérique au service de la jeunesse de Tchibanga

Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a inauguré à Tchibanga de nouveaux plateaux sportifs modernes, en présence des membres du Gouvernement, des autorités locales et d'une forte mobilisation de la jeunesse.

À cette occasion, le Ministère de l'Économie Numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, en partenariat avec Airtel Gabon, a doté ces infrastructures d'un accès au Wifi gratuit , permettant à près de 300 jeunes de se connecter simultanément à internet

Au-delà de l'aspect sportif et récréatif, cette initiative traduit la volonté des plus hautes autorités de mettre le numérique au coeur de la vie quotidienne des jeunes, en favorisant l'inclusion digitale et l'égalité d'accès aux opportunités.

Elle s'inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence le Président de la République, de faire du numérique un levier de développement, d'inclusion sociale et de modernisation au service de tous les Gabonais.