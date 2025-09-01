Gabon: Le numérique au service de la jeunesse de Tchibanga

30 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par MEN

Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a inauguré à Tchibanga de nouveaux plateaux sportifs modernes, en présence des membres du Gouvernement, des autorités locales et d'une forte mobilisation de la jeunesse.

À cette occasion, le Ministère de l'Économie Numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, en partenariat avec Airtel Gabon, a doté ces infrastructures d'un accès au Wifi gratuit , permettant à près de 300 jeunes de se connecter simultanément à internet

Au-delà de l'aspect sportif et récréatif, cette initiative traduit la volonté des plus hautes autorités de mettre le numérique au coeur de la vie quotidienne des jeunes, en favorisant l'inclusion digitale et l'égalité d'accès aux opportunités.

Elle s'inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence le Président de la République, de faire du numérique un levier de développement, d'inclusion sociale et de modernisation au service de tous les Gabonais.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.