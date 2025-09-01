Gabon: Tchibanga - Visite ministérielle à Radio Massanga

Vendredi 29 août 2025, à Tchibanga, en marge de la célébration du deuxième anniversaire du Coup de Libération, Monsieur Paul-Marie Gondjout, Ministre de la Communication et des Médias, a visité la station provinciale de Radio Gabon.

Saisissant cette occasion, Monsieur le Ministre a réaffirmé son engagement à faire de Radio Gabon et des autres médias publics de véritables instruments de communication modernes, garants de la transparence gouvernementale et de l'enrichissement démocratique.

Fidèle à l'impulsion présidentielle de la Ve République, il suit avec rigueur la mise en oeuvre des mesures destinées à adapter les médias gabonais aux exigences d'un paysage audiovisuel en pleine mutation.

Les actions en cours portent sur trois axes majeurs :

1. La montée en compétence des équipes, en vue de réussir la migration vers la Télévision Numérique Terrestre et d'assurer une couverture nationale et inclusive.

2. La rénovation progressive des infrastructures régionales, afin d'offrir aux populations des studios et des relais techniques à la pointe de la technologie.

3. Le renouvellement du parc équipementier, depuis les émetteurs jusqu'aux outils de production et de diffusion numérique, pour garantir une qualité de service constante et évolutive.

Au-delà de l'aspect technique, ces chantiers reflètent une vision claire : renforcer la confiance des citoyens en des médias publics plus accessibles, plus réactifs et plus transparents.

Par ces initiatives, le gouvernement entend consolider le rôle de Radio Gabon et des autres plateformes publiques comme piliers de l'information fiable et comme vecteurs de la participation citoyenne.