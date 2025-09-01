Afrique: Boxe féminine - La Congolaise Daniella Muleketsi triomphe de la Tanzanienne Sabrina Mbwewe à Goma

La boxeuse professionnelle congolaise Daniella Muleketsi, pensionnaire du club « NYAMA Boxing Promotion » de Goma, a remporté une victoire éclatante samedi 30 août 2025 face à la Tanzanienne Sabrina Mbwewe. Ce duel très attendu s'est déroulé au terrain paralympique de Goma, lors d'un gala international de boxe qui a rassemblé des athlètes de RDC, Tanzanie, Ouganda et de la région.

Le combat dans la catégorie super-moyens a tenu en haleine le public pendant six rounds de trois minutes chacun, où les deux pugilistes ont livré un match d'une grande intensité. Daniella, classée 11e au niveau mondial et 2e du continent africain sa catégorie, a su imposer sa technique et sa puissance pour s'imposer face à sa rivale tanzanienne.

Ce gala d'envergure, organisé par Nyama Boxing Promotion, a également mis à l'honneur la boxe amateur et handisport, avec notamment des combats opposant des athlètes en fauteuil roulant, une grande première dans la région.

La performance de Daniella Muleketsi, qui a débuté sa carrière professionnelle il y a un an et compte déjà cinq victoires, confirme son statut d'étoile montante de la boxe féminine en République démocratique du Congo. Soutenue par son entraîneur Gaël Assumani, elle incarne l'espoir d'une nouvelle génération sportive dans l'est du pays.

Le gala a également été l'occasion de rassembler les clubs locaux de Goma, dont Virunga Boxing Club, Club les Volcans, Club Tigre, Club Phacochère et Nyama Street, ce dernier étant dédié spécifiquement au suivi des enfants de la rue, montrant ainsi l'engagement social de Nyama Boxing Promotion.

En s'imposant face à Sabrina Mbwewe, Daniella porte haut les couleurs du Nord-Kivu et de la RDC sur la scène continentale, inspirant une nouvelle vague de jeunes boxeuses congolaises à rêver grand.