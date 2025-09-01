Afrique Centrale: Des notables du Kivu interpellent le HCR pour le rapatriement des réfugiés congolais vivant au Rwanda

Des notables et chefs coutumiers des provinces du Nord et Sud-Kivu ont adressé lors d'une rencontre tenue samedi 30 août à Kinshasa, un plaidoyer au Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, afin d'accélérer le rapatriement des réfugiés congolais vivant au Rwanda depuis plusieurs années. M. Grandi a séjourné en RDC il y a quelques jours.

Cette rencontre des notables du Kivu s'inscrivait dans le cadre de l'évaluation du processus de paix conjoint de Doha et Washington, visant à trouver des solutions pour la paix entre le gouvernement de la RDC et les rebelles de l'AFC/M23.

Les chefs coutumiers ont exprimé leurs inquiétudes quant au processus d'identification des populations rapatriées et à l'origine des personnes qui seront réinsérées sur leurs terres. Le Mwami Christian Longange, de la chefferie de Wamuzimu à Mwenga (Sud-Kivu), a alerté sur les risques de conflits fonciers et de tensions communautaires, soulignant que les chefs traditionnels sont souvent mis à l'écart dans ces processus.

« Nous tirons la sonnette d'alarme pour que le gouvernement national et la communauté internationale, notamment le HCR, assurent une reconnaissance authentique des populations rapatriées, afin d'éviter l'implantation de nouvelles communautés sur des terres qui ne leur appartiennent pas », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Joseph Nkinzo, porte-parole de la notabilité et des communautés du Grand Kivu, a réitéré l'exigence d'un arrêt immédiat des hostilités et du rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des territoires occupés.

Filippo Grandi, qui avait récemment séjourné à Goma, ville sous occupation du M23, s'était rendu à Kimoka dans le territoire de Masisi, où des centaines de retournés de guerre vivent dans une grande précarité après avoir été expulsés des alentours de Goma. Le Haut-Commissaire a appelé à une aide humanitaire urgente en faveur de ces populations vulnérables privées de tout.

Cette visite et ces échanges visent à renforcer la coordination entre acteurs locaux et internationaux pour garantir un rapatriement volontaire, encadré et pacifique, tout en apportant un soutien humanitaire efficace aux déplacés et réfugiés dans la région des Grands Lacs.