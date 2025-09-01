Congo-Kinshasa: Le déploiement de l'armée ougandaise à Tchabi rassure la population

Des militaires de l'armée ougandaise (UPDF) sont déployés à Tchabi, en territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri depuis jeudi 28 août. Cette présence suscite un sentiment de sécurité et d'assurance au sein de la population, souvent victime des atrocités et exactions perpétrées par les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), selon la société civile locale.

Ce déploiement s'inscrit dans le cadre des opérations militaires conjointes menées depuis plusieurs mois entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et l'UPDF en Ituri. Depuis la mi-août, de multiples attaques des ADF ont été enregistrées dans cette région, notamment le 15 août au centre de Busio, où quatre personnes ont été tuées, ainsi que dans les villages de Bukima, Bandikide et Lengesa.

Dans les journées de jeudi et vendredi derniers, des convois militaires ougandais ont été observés à Tchabi-centre et dans plusieurs autres localités environnantes.

Faustin Mboma Banilau, président de la communauté Banyali-Tchabi, exprime un réel soulagement. Il appelle la population à collaborer étroitement avec les forces loyalistes FARDC, l'UPDF et la police en place afin de traquer les rebelles ADF.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet acteur sollicite également un renforcement de la présence des FARDC dans la région, afin de permettre aux déplacés ayant fui les violences de regagner leurs villages, surtout en cette période de rentrée scolaire.