Congo-Kinshasa: Le déploiement de l'armée ougandaise à Tchabi rassure la population

31 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des militaires de l'armée ougandaise (UPDF) sont déployés à Tchabi, en territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri depuis jeudi 28 août. Cette présence suscite un sentiment de sécurité et d'assurance au sein de la population, souvent victime des atrocités et exactions perpétrées par les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), selon la société civile locale.

Ce déploiement s'inscrit dans le cadre des opérations militaires conjointes menées depuis plusieurs mois entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et l'UPDF en Ituri. Depuis la mi-août, de multiples attaques des ADF ont été enregistrées dans cette région, notamment le 15 août au centre de Busio, où quatre personnes ont été tuées, ainsi que dans les villages de Bukima, Bandikide et Lengesa.

Dans les journées de jeudi et vendredi derniers, des convois militaires ougandais ont été observés à Tchabi-centre et dans plusieurs autres localités environnantes.

Faustin Mboma Banilau, président de la communauté Banyali-Tchabi, exprime un réel soulagement. Il appelle la population à collaborer étroitement avec les forces loyalistes FARDC, l'UPDF et la police en place afin de traquer les rebelles ADF.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet acteur sollicite également un renforcement de la présence des FARDC dans la région, afin de permettre aux déplacés ayant fui les violences de regagner leurs villages, surtout en cette période de rentrée scolaire.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.