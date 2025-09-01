Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Mobilisation pour une rentrée scolaire réussie dès le 1er septembre

L'inspecteur principal provincial (IPP) de l'éducation nationale pour le Haut-Katanga 1, Nicolas Nyange, a réuni samedi 31 août les inspecteurs chefs de pool du primaire et du secondaire au complexe scolaire Kiwele à Lubumbashi, afin de préparer une rentrée scolaire sereine et inclusive dans la province.

Lors de cette rencontre, Nicolas Nyange a souligné le rôle essentiel des inspecteurs dans le bon fonctionnement du système éducatif, en insistant sur le strict respect du calendrier scolaire qui organise l'année en périodes, trimestres et semestres, et fixe les dates des évaluations formatives et certificatives.

Il a rappelé que l'inspecteur est l'oeil et l'oreille de l'État dans le sous-secteur de l'éducation, chargé de veiller à la présence du personnel enseignant, administratif, technique et ouvrier.

L'Inspecteur principal provincial a également demandé aux inspecteurs itinérants de s'assurer de la propreté et de l'assainissement des écoles, notamment des salles de classe et des installations sanitaires.

Tous doivent se déployer dans les établissements dès ce lundi 1er septembre pour garantir le bon déroulement de la rentrée. Les effectifs de la rentrée seront centralisés par les adjoints de l'IPP chargés du primaire et du secondaire, avant d'être transmis à la hiérarchie.