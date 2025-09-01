Congo-Kinshasa: La police met en place des mesures strictes pour une rentrée scolaire calme et sécurisée à Bunia

A l'approche de la rentrée scolaire prévue ce lundi 1er septembre 2025, le commissariat urbain de la police de Bunia en Ituri, annonce la mise en place de mesures strictes visant à garantir un environnement calme et sécuritaire pour la reprise des cours.

Dans un communiqué officiel publié samedi 31 août, la police invite l'ensemble des acteurs, notamment les parents et les motocyclistes, à collaborer pleinement avec les agents de la police de circulation routière (PCR). Le commissaire Abeli Mwangu recommande aux parents d'accompagner leurs enfants jusqu'à l'école ou de les confier à des personnes de confiance pour les trajets aller-retour.

Par ailleurs, il rappelle aux motocyclistes l'obligation de respecter le nouveau code de la route, notamment l'interdiction de transporter plus d'un enfant sur une moto et l'obligation du port du casque de protection et du gilet.

L'officier Abeli Mwangu leur demande aussi de faire preuve de courtoisie durant la période de rentrée scolaire pour faciliter la circulation des écoliers et éviter toute forme de provocation.

Enfin, il annonce que la police de circulation est chargée de faire respecter strictement ces règles, notamment en accompagnant les élèves lors de la traversée des voies publiques afin de prévenir les accidents.