Congo-Kinshasa: La police met en place des mesures strictes pour une rentrée scolaire calme et sécurisée à Bunia

31 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

A l'approche de la rentrée scolaire prévue ce lundi 1er septembre 2025, le commissariat urbain de la police de Bunia en Ituri, annonce la mise en place de mesures strictes visant à garantir un environnement calme et sécuritaire pour la reprise des cours.

Dans un communiqué officiel publié samedi 31 août, la police invite l'ensemble des acteurs, notamment les parents et les motocyclistes, à collaborer pleinement avec les agents de la police de circulation routière (PCR). Le commissaire Abeli Mwangu recommande aux parents d'accompagner leurs enfants jusqu'à l'école ou de les confier à des personnes de confiance pour les trajets aller-retour.

Par ailleurs, il rappelle aux motocyclistes l'obligation de respecter le nouveau code de la route, notamment l'interdiction de transporter plus d'un enfant sur une moto et l'obligation du port du casque de protection et du gilet.

L'officier Abeli Mwangu leur demande aussi de faire preuve de courtoisie durant la période de rentrée scolaire pour faciliter la circulation des écoliers et éviter toute forme de provocation.

Enfin, il annonce que la police de circulation est chargée de faire respecter strictement ces règles, notamment en accompagnant les élèves lors de la traversée des voies publiques afin de prévenir les accidents.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.