Algérie: Prix du lait UHT - Le ministère du Commerce intérieur réaffirme son engagement à lutter contre toute pratique illégale

ALGER — Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a réaffirmé, dimanche dans un communiqué, concernant des informations récemment relayées sur une hausse des prix du lait stérilisé UHT, son engagement à assurer un suivi rigoureux du marché afin de lutter contre toute pratique illégale, soulignant que les grandes entreprises nationales de production ont démenti toute augmentation des prix.

"Suite aux informations relayées dernièrement sur une hausse des prix du lait UHT, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national informe l'opinion publique nationale qu'il a reçu des données officielles auprès des grandes entreprises nationales de production (Soummam, Tchin-Lait "Candia", Hodna Lait), confirmant de manière catégorique qu'aucune augmentation n'a été appliquée, les prix demeurant inchangés comme pratiqués sur le marché national", lit-on dans le communiqué.

Dans ce cadre, le ministère a salué la position de ces entreprises nationales, ainsi que leur responsabilité sociale de garantir la stabilité de l'approvisionnement du marché, et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens, réaffirmant "son engagement à assurer le suivi rigoureux sur le terrain et le contrôle du marché afin de lutter contre toute pratique illégale ou tentative d'exploitation susceptible de porter atteinte aux intérêts du consommateur".

Le ministère a également réitéré, dans son communiqué, son engagement à protéger le pouvoir d'achat des citoyens, et à assurer la disponibilité des produits et la stabilité des prix.

