Afrique: ANIE - Khalfan reçoit la Cheffe de l'unité Démocratie et Elections auprès de la Commission de l'UA

ALGER — Le président par intérim de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Karim Khalfan, a reçu la Cheffe de l'unité Démocratie et Elections auprès de la Commission de l'Union africaine (UA), Karine Kakasi Siaba, indique dimanche un communiqué de l'ANIE.

Cette rencontre, qui s'est déroulée, samedi, au siège de l'Autorité, en présence du membre de l'équipe de formation, Valdiodio N'diaye, s'inscrit dans le cadre de "la préparation du lancement de la session de formation au profit des experts des missions d'observation électorale de l'UA, prévue à Alger du 1er au 3 septembre 2025", précise le communiqué.

Cette session, organisée à l'initiative de la Commission de l'UA, en collaboration avec l'ANIE, vise à "assurer une formation continue et de qualité, afin de renforcer les capacités et les compétences dans le domaine de l'organisation, de la gestion, de la supervision et du contrôle de la transparence des processus électoraux, et de veiller au respect des normes internationales en la matière", ajoute la même source.